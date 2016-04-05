Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Hennady написав:Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Ой, ну что вы такое спрашиваете: нэначаси такие вопросы сейчас задавать
freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Так само переживаю про це. Щоб занадно все добре складається, тому виглядає вкрай підозріло
Hennady написав:Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Hennady написав:Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
богуслаєв мав громадянство РФ 22 роки!!!
А чего все так возбудились на Богуслаева ? Тема хайповая ? А сколько прямых коллаборантов от Слуг Народа и ОПЗЖ, а сколько ещё скрытых
нет это не шапито, они соучастники...начальники цехов и верхушка точно были в курсе, хотя ...даже я бы в курсе с 2015г (ведь был уже скандал с моторсичью еще при Порошенко, или там кого-то взяли в долю (или как вариант Омега-внедрили своего разведчика)