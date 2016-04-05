|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05
pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского
там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8607
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3065 раз.
- Подякували: 3086 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08
freeze написав:
Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину
, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
я об этом думаю уже с середины месяца-"операция завеса"
только все эти операции больше рассчитаны на ТВ, чем реально на нашу разведку...там не дураки работают...дату нападения знали за 4 месяца
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8607
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3065 раз.
- Подякували: 3086 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:18
prodigy написав: pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского
там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41130
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5089 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28
airmax78
лучше и не скажешь)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12850
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:39
airmax78 написав: prodigy написав:
там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
Пидор ? А как же скрепы и ценности
Этот пидор был
В октябре 2020 года назначен директором вещания на русском языке телеканала RT[
Они там все - моральные уроды
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7296
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 497 раз.
- Подякували: 1229 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|105585
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|468598
|
|
|1
|4064
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|