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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2513251425152516
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05

  pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского



там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08

  freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.


я об этом думаю уже с середины месяца-"операция завеса"

только все эти операции больше рассчитаны на ТВ, чем реально на нашу разведку...там не дураки работают...дату нападения знали за 4 месяца
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:18

  prodigy написав:
  pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского



там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг

Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28

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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:39

  airmax78 написав:
  prodigy написав:там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг

Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.

Пидор ? А как же скрепы и ценности

Этот пидор был
В октябре 2020 года назначен директором вещания на русском языке телеканала RT[

Они там все - моральные уроды
pesikot
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