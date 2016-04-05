freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
я об этом думаю уже с середины месяца-"операция завеса"
только все эти операции больше рассчитаны на ТВ, чем реально на нашу разведку...там не дураки работают...дату нападения знали за 4 месяца
там всегда так...перестарался-значит агент, недостарался-враг
Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
prodigy написав:там всегда так...перестарался-значит агент, недостарался-враг
Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
Пидор ? А как же скрепы и ценности
Этот пидор был
В октябре 2020 года назначен директором вещания на русском языке телеканала RT[
Убивають дистанційно: стали відомі імена росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти України (фото)
Наводячи російські ракети, військові інженери, серед яких перспективні програмісти, стають ключовими анонімними дійовими особами, що дозволяють Путіну вести агресивну війну. Але розслідувачам вдалося дізнатися імена цих вбивць на дистанційці.
Мешканці Херсону кажуть, що кацапи розділилися: одні воюють на передку, а інші тим часом вивозять награбоване, знімають і забирають навіть двері. ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.