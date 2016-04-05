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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2513251425152516
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05

  pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского



там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08

  freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.


я об этом думаю уже с середины месяца-"операция завеса"

только все эти операции больше рассчитаны на ТВ, чем реально на нашу разведку...там не дураки работают...дату нападения знали за 4 месяца
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:18

  prodigy написав:
  pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского



там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг

Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28

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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:39

  airmax78 написав:
  prodigy написав:там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг

Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.

Пидор ? А как же скрепы и ценности

Этот пидор был
В октябре 2020 года назначен директором вещания на русском языке телеканала RT[

Они там все - моральные уроды
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.unian.ua/war/vbivci-distanc ... 1985421711

Убивають дистанційно: стали відомі імена росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти України (фото)

Наводячи російські ракети, військові інженери, серед яких перспективні програмісти, стають ключовими анонімними дійовими особами, що дозволяють Путіну вести агресивну війну. Але розслідувачам вдалося дізнатися імена цих вбивць на дистанційці.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:33

Мешканці Херсону кажуть, що кацапи розділилися: одні воюють на передку, а інші тим часом вивозять награбоване, знімають і забирають навіть двері.
ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт 8)
Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.
fler
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