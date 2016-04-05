там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08
я об этом думаю уже с середины месяца-"операция завеса"
только все эти операции больше рассчитаны на ТВ, чем реально на нашу разведку...там не дураки работают...дату нападения знали за 4 месяца
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:18
Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
Додано: Пон 24 жов, 2022 18:39
Пидор ? А как же скрепы и ценности
Этот пидор был
Они там все - моральные уроды
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Убивають дистанційно: стали відомі імена росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти України (фото)
Додано: Пон 24 жов, 2022 19:33
Мешканці Херсону кажуть, що кацапи розділилися: одні воюють на передку, а інші тим часом вивозять награбоване, знімають і забирають навіть двері.
ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт
Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.
Додано: Пон 24 жов, 2022 20:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тут міг бути дуже тонкий розрахунок. Ясно, що Мотор-Січ потрапила в орбіту СБУ ще під час спроби продажу Китайцям.
В той момент у педерації було розгорнуте виробництво двигунів для гелікоптерів, але десь 15-річної давнини з відповідним ресурсом. Цих двигунів, які вироблялися в РФ ледь вистачало для військових гелікоптерів. Не виключено, що за кілько років перед війною росіяни купляли контрабасом двигуни для посилених військових поставок.
В нас могли оцінити ситуацію: припини ми тоді контрабас двигунів, росіяни б мали можливість розгорнути посилене виробництво двигунів в себе. Вони це звісно не робили, бо мали намір окупувати Запоріжжя разом з Мотор-Січ за 3 дні...
Вийшло те, що вийшло:
- найбільш нові гелікоптери з максимальним ресурсом двигунів проїбалися в перші місяці війни.
- запасу двигунів немає, привіт війні в Сирії, яка потроху виїдала ресурси + підготовка до поточної війни виїла можливість зробити запаси.
- виробництво збільшити кратно нема можливості швидко бо всі нові закупівлі верстатів як і запчастин для "російських" верстатів під санкціями, а старі кадри заводів по виробництву двигунів "під'їв" коронавірус та Супутник, який від нього не дуже допомагав.
- нехватка двигунів для цивільного сектору ризикує вдарити по нафтовидобутку педерації, бо багато цивільних Мі-8 використовується на півночі, на залишок (вироблений Моторсіч'ю до санкцій, бо той самий Ютейр под санкціями вже давно) вони просять дозволити експлуатацію до 9000 годин...
В результаті педерація в патовій ситуації: або створити складнощі нафтогазовому сектору, або лишити армію без гелікоптерів...
А ще рашисти не можуть мобілізувати Мі-8 з цивільного сектору, бо отримають проблеми в нафтогазовому секторі.
P.S. Тепер розумієш купівлю 55 французьких гелікоптерів МВС, які встигли купити перед війною, при тому, що і армія і всі силові структури ремонтували/модернізували наявний парк Мі-8...
Востаннє редагувалось Denik в Пон 24 жов, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 жов, 2022 20:42
Я так розумію що кацапи на цій війні вирішили продемонструвати всі подвиги дідів: масові розстріли та катування цивільних, згвалтування та повністю зруйновані міста ми вже побачили, зараз побачимо повністю розграбоване місто(в найкращому випадку).
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