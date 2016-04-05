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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2514251525162517>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:05

  pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского



там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:08

  freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.


я об этом думаю уже с середины месяца-"операция завеса"

только все эти операции больше рассчитаны на ТВ, чем реально на нашу разведку...там не дураки работают...дату нападения знали за 4 месяца
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:18

  prodigy написав:
  pesikot написав:
"Он агент Украины!" Кремль слил одиозного пропагандиста Красовского



там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг

Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:28

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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 18:39

  airmax78 написав:
  prodigy написав:там всегда так...перестарался-значит агент,
недостарался-враг

Бедный пидор. Полное разрушение и разложение личности. На него наступили как на говно, он радостно прилип к государственной подшве. Вонял за деньги. Вонял слишком невыносимо даже для их привыкших к вони носов. Они его теперь соскребли с подошвы о бордюр и пойдут дальше. А он будет лежать кучей на бордюре - раздавленный, вонючий и никому не нужный.

Пидор ? А как же скрепы и ценности

Этот пидор был
В октябре 2020 года назначен директором вещания на русском языке телеканала RT[

Они там все - моральные уроды
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.unian.ua/war/vbivci-distanc ... 1985421711

Убивають дистанційно: стали відомі імена росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти України (фото)

Наводячи російські ракети, військові інженери, серед яких перспективні програмісти, стають ключовими анонімними дійовими особами, що дозволяють Путіну вести агресивну війну. Але розслідувачам вдалося дізнатися імена цих вбивць на дистанційці.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 19:33

Мешканці Херсону кажуть, що кацапи розділилися: одні воюють на передку, а інші тим часом вивозять награбоване, знімають і забирають навіть двері.
ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт 8)
Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:нет это не шапито, они соучастники...начальники цехов и верхушка точно были в курсе,
хотя ...даже я бы в курсе с 2015г (ведь был уже скандал с моторсичью еще при Порошенко, или там кого-то взяли в долю (или как вариант Омега-внедрили своего разведчика)

Тут міг бути дуже тонкий розрахунок. Ясно, що Мотор-Січ потрапила в орбіту СБУ ще під час спроби продажу Китайцям.
В той момент у педерації було розгорнуте виробництво двигунів для гелікоптерів, але десь 15-річної давнини з відповідним ресурсом. Цих двигунів, які вироблялися в РФ ледь вистачало для військових гелікоптерів. Не виключено, що за кілько років перед війною росіяни купляли контрабасом двигуни для посилених військових поставок.
В нас могли оцінити ситуацію: припини ми тоді контрабас двигунів, росіяни б мали можливість розгорнути посилене виробництво двигунів в себе. Вони це звісно не робили, бо мали намір окупувати Запоріжжя разом з Мотор-Січ за 3 дні...
Вийшло те, що вийшло:
- найбільш нові гелікоптери з максимальним ресурсом двигунів проїбалися в перші місяці війни.
- запасу двигунів немає, привіт війні в Сирії, яка потроху виїдала ресурси + підготовка до поточної війни виїла можливість зробити запаси.
- виробництво збільшити кратно нема можливості швидко бо всі нові закупівлі верстатів як і запчастин для "російських" верстатів під санкціями, а старі кадри заводів по виробництву двигунів "під'їв" коронавірус та Супутник, який від нього не дуже допомагав.
- нехватка двигунів для цивільного сектору ризикує вдарити по нафтовидобутку педерації, бо багато цивільних Мі-8 використовується на півночі, на залишок (вироблений Моторсіч'ю до санкцій, бо той самий Ютейр под санкціями вже давно) вони просять дозволити експлуатацію до 9000 годин...
https://www.aviaport.ru/digest/2022/08/16/727365.html
Но возможности по выпуску ВК-2500 сегодня крайне ограничены, заменить весь пул ТВ3-117 ими не получится, считает топ-менеджер российской компаний по ремонту авиатехники.

В результаті педерація в патовій ситуації: або створити складнощі нафтогазовому сектору, або лишити армію без гелікоптерів...

А ще рашисти не можуть мобілізувати Мі-8 з цивільного сектору, бо отримають проблеми в нафтогазовому секторі.

P.S. Тепер розумієш купівлю 55 французьких гелікоптерів МВС, які встигли купити перед війною, при тому, що і армія і всі силові структури ремонтували/модернізували наявний парк Мі-8...
Востаннє редагувалось Denik в Пон 24 жов, 2022 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 20:42

  fler написав:Мешканці Херсону кажуть, що кацапи розділилися: одні воюють на передку, а інші тим часом вивозять награбоване, знімають і забирають навіть двері.
ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт 8)
Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.

Я так розумію що кацапи на цій війні вирішили продемонструвати всі подвиги дідів: масові розстріли та катування цивільних, згвалтування та повністю зруйновані міста ми вже побачили, зараз побачимо повністю розграбоване місто(в найкращому випадку).
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