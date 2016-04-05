Додано: Пон 24 жов, 2022 20:39

prodigy написав: нет это не шапито, они соучастники...начальники цехов и верхушка точно были в курсе,

хотя ...даже я бы в курсе с 2015г (ведь был уже скандал с моторсичью еще при Порошенко, или там кого-то взяли в долю (или как вариант Омега-внедрили своего разведчика) нет это не шапито, они соучастники...начальники цехов и верхушка точно были в курсе,хотя ...даже я бы в курсе с 2015г (ведь был уже скандал с моторсичью еще при Порошенко, или там кого-то взяли в долю (или как вариант Омега-внедрили своего разведчика)

Но возможности по выпуску ВК-2500 сегодня крайне ограничены, заменить весь пул ТВ3-117 ими не получится, считает топ-менеджер российской компаний по ремонту авиатехники.



Тут міг бути дуже тонкий розрахунок. Ясно, що Мотор-Січ потрапила в орбіту СБУ ще під час спроби продажу Китайцям.В той момент у педерації було розгорнуте виробництво двигунів для гелікоптерів, але десь 15-річної давнини з відповідним ресурсом. Цих двигунів, які вироблялися в РФ ледь вистачало для військових гелікоптерів. Не виключено, що за кілько років перед війною росіяни купляли контрабасом двигуни для посилених військових поставок.В нас могли оцінити ситуацію: припини ми тоді контрабас двигунів, росіяни б мали можливість розгорнути посилене виробництво двигунів в себе. Вони це звісно не робили, бо мали намір окупувати Запоріжжя разом з Мотор-Січ за 3 дні...Вийшло те, що вийшло:- найбільш нові гелікоптери з максимальним ресурсом двигунів проїбалися в перші місяці війни.- запасу двигунів немає, привіт війні в Сирії, яка потроху виїдала ресурси + підготовка до поточної війни виїла можливість зробити запаси.- виробництво збільшити кратно нема можливості швидко бо всі нові закупівлі верстатів як і запчастин для "російських" верстатів під санкціями, а старі кадри заводів по виробництву двигунів "під'їв" коронавірус та Супутник, який від нього не дуже допомагав.- нехватка двигунів для цивільного сектору ризикує вдарити по нафтовидобутку педерації, бо багато цивільних Мі-8 використовується на півночі, на залишок (вироблений Моторсіч'ю до санкцій, бо той самий Ютейр под санкціями вже давно) вони просять дозволити експлуатацію до 9000 годин...В результаті педерація в патовій ситуації: або створити складнощі нафтогазовому сектору, або лишити армію без гелікоптерів...А ще рашисти не можуть мобілізувати Мі-8 з цивільного сектору, бо отримають проблеми в нафтогазовому секторі.P.S. Тепер розумієш купівлю 55 французьких гелікоптерів МВС, які встигли купити перед війною, при тому, що і армія і всі силові структури ремонтували/модернізували наявний парк Мі-8...