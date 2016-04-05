Вціліє. Далі постійні перестрілки через Дніпро, і йому (як і Олешкам з ГоПри) буде торба.
Хто зараз живе в Херсоні (навряд чи читає, вони там майже без інету) просто переживіть цей етап. Не ризикуйте. Скоро там буде ЗСУ.
Вот тут соглашусь на 100%. Орки рас#уярят правый берег в хлам. У них, как обычно, боеприпасов очень много, а ума не очень. Так и получится, как в том телефонном разговоре орка с женой. Когда он говорит, что их Арта работает постоянно и очень по многу, но куярят или по своим, или на несколько километров в разные стороны. А арта зсу очень редко, но очень точно.
Повторится ситуация как с Никополем, когда через Днепр город просто уничтожают стреляя из Энергодара. Если воевать не умеешь, а огневой мощи как у дурака фантиков, и чешутся руки за что-то мстить, например за Алтай (на каком то танке было нармаан,что Алтай мстит)), то это приводит к печальным последствиям.
fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
Я понимаю,что они долбоёбы, но не до такой же степени. Но вариант интересный, получится как в 41, когда красная армия взрывала днепргэс в Запорожье, а внизу по Днепру были части красной армии, которые отступали, переправлялись и сосредотачивались по берегам, но на них как бы пох, так и непонятно сколько красноармейцев погибло от рук красноармейцев