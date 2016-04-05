Додано: Пон 24 жов, 2022 21:24

Hotab написав: Мій прогноз.



Вціліє. Далі постійні перестрілки через Дніпро, і йому (як і Олешкам з ГоПри) буде торба.



Хто зараз живе в Херсоні (навряд чи читає, вони там майже без інету) просто переживіть цей етап. Не ризикуйте. Скоро там буде ЗСУ. Мій прогноз.Вціліє. Далі постійні перестрілки через Дніпро, і йому (як і Олешкам з ГоПри) буде торба.Хто зараз живе в Херсоні (навряд чи читає, вони там майже без інету) просто переживіть цей етап. Не ризикуйте. Скоро там буде ЗСУ.

Вот тут соглашусь на 100%. Орки рас#уярят правый берег в хлам. У них, как обычно, боеприпасов очень много, а ума не очень. Так и получится, как в том телефонном разговоре орка с женой. Когда он говорит, что их Арта работает постоянно и очень по многу, но куярят или по своим, или на несколько километров в разные стороны. А арта зсу очень редко, но очень точно.Повторится ситуация как с Никополем, когда через Днепр город просто уничтожают стреляя из Энергодара. Если воевать не умеешь, а огневой мощи как у дурака фантиков, и чешутся руки за что-то мстить, например за Алтай (на каком то танке было написано,что Алтай мстит)), то это приводит к печальным последствиям.