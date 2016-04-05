Вціліє. Далі постійні перестрілки через Дніпро, і йому (як і Олешкам з ГоПри) буде торба.
Хто зараз живе в Херсоні (навряд чи читає, вони там майже без інету) просто переживіть цей етап. Не ризикуйте. Скоро там буде ЗСУ.
Вот тут соглашусь на 100%. Орки рас#уярят правый берег в хлам. У них, как обычно, боеприпасов очень много, а ума не очень. Так и получится, как в том телефонном разговоре орка с женой. Когда он говорит, что их Арта работает постоянно и очень по многу, но куярят или по своим, или на несколько километров в разные стороны. А арта зсу очень редко, но очень точно.
Повторится ситуация как с Никополем, когда через Днепр город просто уничтожают стреляя из Энергодара. Если воевать не умеешь, а огневой мощи как у дурака фантиков, и чешутся руки за что-то мстить, например за Алтай (на каком то танке было написано,что Алтай мстит)), то это приводит к печальным последствиям.
Востаннє редагувалось hume в Пон 24 жов, 2022 22:24, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
Я понимаю,что они долбоёбы, но не до такой же степени. Но вариант интересный, получится как в 41, когда красная армия взрывала днепргэс в Запорожье, а внизу по Днепру были части красной армии, которые отступали, переправлялись и сосредотачивались по берегам, но на них как бы пох, так и непонятно сколько красноармейцев погибло от рук красноармейцев
Hotab написав:брошены в наступление на новом участке
Скорее всего Бахмут.
Да, я тоже так думаю. Они все таки надеяться обменять Херсон на всю донецкую область. И хотят заставить нас это принять обстрелами инфраструктуры. Типа для переговоров Херсон будет якобы компромисс с их стороны. Правда не знаю как это будет смотреться в свете того что они приняли Херсонскую область в свой состав. Хотя могут начертить новые границы херсонской области с столицей в Геническе.
freeze написав: Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Дуже слушна думка! Тим паче, зустрічав і таку інформацію:
"У Херсоні залишаються дуже специфічні війська росіян – це десантники та морська піхота, які підкріплені мобілізованими. І це говорить про те, що противник хоче влаштувати якісь цікаві речі, не скажу Сталінград, скоріше вуличні бої, щоб затягнути Україну у протистояння на тривалий час та використати свої специфічні знання", - прокоментував генерал-майор СБУ.
Віктор Ягун зауважив, що росіяни для того і зачищали Херсон від місцевого населення, щоб не було інформації про ці війська. До того ж окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб можна було перейти у тил до наших військ. Тобто це буде провокація невеликих диверсійних груп для завдання найбільшої шкоди. https://espreso.tv/u-khersoni-zalishayu ... -sbu-yagun
Глава ГУР МО Кирилл Буданов озвучил обновленные данные по оставшимся у РФ средствам дальнего поражения. Баллистических ракет типа "Искандер" осталось 13% от предвоенных запасов, крылатых ракет типа "Калибр" - 43%, крылатых ракет авиационного базирования типа Х-101 и Х-555 - 45%. Неприкосновенный запас должен составлять около 30% от ракет каждого типа, таким образом, ВС РФ используют ракеты "Искандер" из НЗ и приближаются к использованию НЗ крылатых ракет. Иранские дроны-камикадзе поставляются в РФ по мере их производства, оккупанты использовали уже более 300 из них.
freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Полностью вас поддержу. Что то замышляют. Никогда нельзя недооценивать долбойобов. На лиманском направлении тоже такое было, когда все боеспособные части РФ отходили (убегали) относительно без потерь, а мясо из днр/лнр оставили их прикрывать, ну как мясо. В итоге днровцев на фарш, а сами ушли практически без потерь. И сейчас что-то готовят.
Кстати, никто не знает кто прибывает в Беларусь из российских военных. Это чмобики, или боеспособные части?. Чтоб понимать. Чмобиками заходить в Украину смысла не много, а вот нормальными военными включая белорусский контингент - не есть хорошо. Ещё заметил интересную деталь, на, якобы, учениях белорусов на их танках были приварены мангалы. Зачем верхние мангалы для танков на учениях, если оружие способное бить в башни есть только у Украины?