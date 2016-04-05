Додано: Пон 24 жов, 2022 23:12

Атаковать в лоб может только армия рф беря укрепрайоны и укрепгорода перемалывая свою технику и пехоту. Долдоебическая тактика советского союза. Даже представить страшно количество безвозвратных потерь при таких штурмах. И этим занимается РФ последние несколько месяцев в донецкой области. Да, естественно они вышли на более выгодные позиции зайдя из Крыма, но районы Краматорска, бахмута, Северодонецка и им подобные брать в лоб могут только полные командующие долбойобы, естественно обладающие большими запасами мяса. Нам то зачем такая тактика, я не военный, но надеюсь наше военное руководство что-то будет думать. Данный рельеф совсем не позволяет вести партизанскую войну, как в горах афгана и чечни, плоская равнина. Задача максимум выбить орков с правого берега, сложить мосты, чтоб единственные безопасные переходы были в тылу, в далеке от линии фронта



ПС

Но они же неадекватные и будут ровнять правый берег с землёй. Кстати пропаганда действует, у знакомого родственник в селе под оккупацией, в Херсонской области, что-то как то риторика начала меняться в сторону орков.