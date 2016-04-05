Так река нам в помощь Зачем обходить?
По Херсону надо думать. Эти все отходы это все до одного места. Там стоят боеспособные подразделения и железобетонная линия обороны, мы почти не двигаемся.
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Додано: Пон 24 жов, 2022 22:49
Так река нам в помощь Зачем обходить?
По Херсону надо думать. Эти все отходы это все до одного места. Там стоят боеспособные подразделения и железобетонная линия обороны, мы почти не двигаемся.
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:11
Самое паршивое для ЗСУ то, что там плоская равнина, степи, практически без возвышенностей с редкими лесополосами - далеко просматривается даже в обычный бинокль. Поэтому хоть и хочется быстрого освобождения, но умом понимаю, что там надо постоянно бить артой по мостам Антоновскому и Новокаховскому, чтобы не дать оркам подвозить боеприпасы и технику и только после их перемалывания должна идти пехота, а это (перемалывание) дело не быстрое.
По интернету в Херсоне. Сегодня вечером (сутки не было) заработал т.наз. "Укртелеком" (интернет на его базе) + мобильный интернет от орков на базе остатков Киевстара, Водафона и Лайфа, т.ч. интернет в Херсоне есть, правда очень медленный, но связываться перепиской и даже голосом можно через Вайбер и Телеграмм. И даже фото/видео можно пересылать.
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Атаковать в лоб может только армия рф беря укрепрайоны и укрепгорода перемалывая свою технику и пехоту. Долдоебическая тактика советского союза. Даже представить страшно количество безвозвратных потерь при таких штурмах. И этим занимается РФ последние несколько месяцев в донецкой области. Да, естественно они вышли на более выгодные позиции зайдя из Крыма, но районы Краматорска, бахмута, Северодонецка и им подобные брать в лоб могут только полные командующие долбойобы, естественно обладающие большими запасами мяса. Нам то зачем такая тактика, я не военный, но надеюсь наше военное руководство что-то будет думать. Данный рельеф совсем не позволяет вести партизанскую войну, как в горах афгана и чечни, плоская равнина. Задача максимум выбить орков с правого берега, сложить мосты, чтоб единственные безопасные переходы были в тылу, в далеке от линии фронта
ПС
Но они же неадекватные и будут ровнять правый берег с землёй. Кстати пропаганда действует, у знакомого родственник в селе под оккупацией, в Херсонской области, что-то как то риторика начала меняться в сторону орков.
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:31
Прочитав зведення, що наші звільнили село М'ясожарівку, за яке точилися бої. Подумав: яка влучна назва і про скільки назв я дізнався, як покращив географічне знання сходу і півдня нашої країни!
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