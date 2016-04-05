Додано: Вів 25 жов, 2022 08:00

Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.Світлана Алексієвич провела з багатьма з них докладні інтерв’ю, які й лягли в основу її книжки.Кілька цитат реальних учасників тих подій:«Ми розстріляли всіх, навіть свійських тварин. У тварину, правда, стріляти страшніше. Коли підпалили пшеничне поле, мені стало моторошно, тому що я сільський…».«Захват, із яким вертолітники бомблять. Хлопці хвалилися: як гарно горить кишлак. Особливо вночі…».«Хлопчики із захопленням розповідали, як спалили кишлак, розтоптали все. Вони ж не божевільні? Скільки їх таких повернулось… Їм убити людину нічого не варто!».«Сидять солдати. Унизу старий і віслючок. Вони з гранатомета: шар-р-рах! Ні старого, ні віслючка…»«Прочісували кишлак. Зазвичай відчиняєш двері і, перш ніж увійти, -- кидаєш гранату, щоб на автоматну чергу не напоротися. Навіщо ризикувати, з гранатою певніше. Кинув гранату і заходжу: лежать жінки, двоє хлопчиків старшеньких і одне немовля. У якійсь коробочці замість візочка. Зараз згадую… Моторошно…».«Полюбляв шомполом проколювати барабанні перетинки полоненим «духам».«У вбитих найманців ми забирали куртки, кепки з довгими козирками, китайські штани, у яких у паху не натирає. Усе брали. Труси брали, оскільки труси -- дефіцит, шкарпетки, кросівки теж…».«Вижити і щось із речей привезти: телевізор, дублянку. Магнітофон крутіший. Ходив жарт, що про війну в Союзі дізнаються в комісійних магазинах. За новим товаром. Узимку їдеш по нашому Смоленську – дівчата в афганських шубах. Мода!..».«Хто розповість, як перевозили наркотики в домовинах? Шуби замість убитих… Хто покаже вам низочку засушених людських вух? Бойові трофеї. Зберігали в сірникових коробках. Вони скручувалися в маленькі листочки…».«Вриваємося до дувалу (двір за глиняним парканчиком): двоє – коло дверей, двоє на подвір’ї, а решта оглядає житло. Що подобається, беремо, звісно…»«Я стільки бачив зруйнованих кишлаків, але жодного дитсадка, жодної побудованої школи чи посадженого дерева, про які писали газети…».«Стотисячна регулярна армія дев’ять років не може перемогти розрізнені купки «бандитів». Армія з новітньою технікою… Не дай Боже потрапити під обстріл нашої артилерії, коли ціль обробляють реактивні установки «Град» чи «Ураган». Телеграфні стовпи летять. Готовий залізти в землю, як дощовий черв’як...».«Самі афганці не боялися смерті. Якщо люди не бояться смерті, навіщо їх убивати. Який сенс?.. Хлопчики з Рязані, з глухих сибірських сіл… Ми вирішили, якщо в них немає в домі туалетів і туалетного паперу (камінчиками підтираються), то вони нижчі за нас. Усе це ми собі придумали, щоб нам легше їх убивати…».«У піску лежали лейтенант і водій. Посеред кишлаку. Жінки їх убили мотиками».«Ми не замислювалися. Чуже життя. Нам простіше було кинути гранату…».«Росіяни нічого іншого не можуть, вони тільки вбивають…»«Настанова замполіта перед поверненням додому: про що можна говорити, про що – ні. Про загиблих не можна, тому що ми велика й сильна армія. Фотографії порвати. Плівки знищити. Ми тут не стріляли, не бомбили, не отруювали, не підривали. Ми – велика, сильна і найкраща армія у світі».«Убивали, де могли. Убивали, де хотіли… Сучасна зброя збільшує наші злочини. Ножем я міг би вбити одну людину, дві. Бомбою – десятки… Але я військова людина, моя професія – убивати. Так, я – раб Міністерства оборони. Куди накажуть, туди я й стрілятиму».Кацапи (від арабо-тюркського касап - м'ясник) це не нація, це державний устрій, відношення до людського життя. Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні.Замовчування і заохочення військових злочинів, вбивства мирних злочинними наказами, роблять з людей кацапів.