Так река нам в помощь Зачем обходить?
По Херсону надо думать. Эти все отходы это все до одного места. Там стоят боеспособные подразделения и железобетонная линия обороны, мы почти не двигаемся.
|
|
|
Додано: Пон 24 жов, 2022 22:49
Так река нам в помощь Зачем обходить?
По Херсону надо думать. Эти все отходы это все до одного места. Там стоят боеспособные подразделения и железобетонная линия обороны, мы почти не двигаемся.
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:11
Самое паршивое для ЗСУ то, что там плоская равнина, степи, практически без возвышенностей с редкими лесополосами - далеко просматривается даже в обычный бинокль. Поэтому хоть и хочется быстрого освобождения, но умом понимаю, что там надо постоянно бить артой по мостам Антоновскому и Новокаховскому, чтобы не дать оркам подвозить боеприпасы и технику и только после их перемалывания должна идти пехота, а это (перемалывание) дело не быстрое.
По интернету в Херсоне. Сегодня вечером (сутки не было) заработал т.наз. "Укртелеком" (интернет на его базе) + мобильный интернет от орков на базе остатков Киевстара, Водафона и Лайфа, т.ч. интернет в Херсоне есть, правда очень медленный, но связываться перепиской и даже голосом можно через Вайбер и Телеграмм. И даже фото/видео можно пересылать.
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Атаковать в лоб может только армия рф беря укрепрайоны и укрепгорода перемалывая свою технику и пехоту. Долдоебическая тактика советского союза. Даже представить страшно количество безвозвратных потерь при таких штурмах. И этим занимается РФ последние несколько месяцев в донецкой области. Да, естественно они вышли на более выгодные позиции зайдя из Крыма, но районы Краматорска, бахмута, Северодонецка и им подобные брать в лоб могут только полные командующие долбойобы, естественно обладающие большими запасами мяса. Нам то зачем такая тактика, я не военный, но надеюсь наше военное руководство что-то будет думать. Данный рельеф совсем не позволяет вести партизанскую войну, как в горах афгана и чечни, плоская равнина. Задача максимум выбить орков с правого берега, сложить мосты, чтоб единственные безопасные переходы были в тылу, в далеке от линии фронта
ПС
Но они же неадекватные и будут ровнять правый берег с землёй. Кстати пропаганда действует, у знакомого родственник в селе под оккупацией, в Херсонской области, что-то как то риторика начала меняться в сторону орков.
Додано: Пон 24 жов, 2022 23:31
Прочитав зведення, що наші звільнили село М'ясожарівку, за яке точилися бої. Подумав: яка влучна назва і про скільки назв я дізнався, як покращив географічне знання сходу і півдня нашої країни!
Додано: Вів 25 жов, 2022 08:00
Re: Як це було а Афганістані
Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.
Світлана Алексієвич провела з багатьма з них докладні інтерв’ю, які й лягли в основу її книжки.
Кілька цитат реальних учасників тих подій:
«Ми розстріляли всіх, навіть свійських тварин. У тварину, правда, стріляти страшніше. Коли підпалили пшеничне поле, мені стало моторошно, тому що я сільський…».
«Захват, із яким вертолітники бомблять. Хлопці хвалилися: як гарно горить кишлак. Особливо вночі…».
«Хлопчики із захопленням розповідали, як спалили кишлак, розтоптали все. Вони ж не божевільні? Скільки їх таких повернулось… Їм убити людину нічого не варто!».
«Сидять солдати. Унизу старий і віслючок. Вони з гранатомета: шар-р-рах! Ні старого, ні віслючка…»
«Прочісували кишлак. Зазвичай відчиняєш двері і, перш ніж увійти, -- кидаєш гранату, щоб на автоматну чергу не напоротися. Навіщо ризикувати, з гранатою певніше. Кинув гранату і заходжу: лежать жінки, двоє хлопчиків старшеньких і одне немовля. У якійсь коробочці замість візочка. Зараз згадую… Моторошно…».
«Полюбляв шомполом проколювати барабанні перетинки полоненим «духам».
«У вбитих найманців ми забирали куртки, кепки з довгими козирками, китайські штани, у яких у паху не натирає. Усе брали. Труси брали, оскільки труси -- дефіцит, шкарпетки, кросівки теж…».
«Вижити і щось із речей привезти: телевізор, дублянку. Магнітофон крутіший. Ходив жарт, що про війну в Союзі дізнаються в комісійних магазинах. За новим товаром. Узимку їдеш по нашому Смоленську – дівчата в афганських шубах. Мода!..».
«Хто розповість, як перевозили наркотики в домовинах? Шуби замість убитих… Хто покаже вам низочку засушених людських вух? Бойові трофеї. Зберігали в сірникових коробках. Вони скручувалися в маленькі листочки…».
«Вриваємося до дувалу (двір за глиняним парканчиком): двоє – коло дверей, двоє на подвір’ї, а решта оглядає житло. Що подобається, беремо, звісно…»
«Я стільки бачив зруйнованих кишлаків, але жодного дитсадка, жодної побудованої школи чи посадженого дерева, про які писали газети…».
«Стотисячна регулярна армія дев’ять років не може перемогти розрізнені купки «бандитів». Армія з новітньою технікою… Не дай Боже потрапити під обстріл нашої артилерії, коли ціль обробляють реактивні установки «Град» чи «Ураган». Телеграфні стовпи летять. Готовий залізти в землю, як дощовий черв’як...».
«Самі афганці не боялися смерті. Якщо люди не бояться смерті, навіщо їх убивати. Який сенс?.. Хлопчики з Рязані, з глухих сибірських сіл… Ми вирішили, якщо в них немає в домі туалетів і туалетного паперу (камінчиками підтираються), то вони нижчі за нас. Усе це ми собі придумали, щоб нам легше їх убивати…».
«У піску лежали лейтенант і водій. Посеред кишлаку. Жінки їх убили мотиками».
«Ми не замислювалися. Чуже життя. Нам простіше було кинути гранату…».
«Росіяни нічого іншого не можуть, вони тільки вбивають…»
«Настанова замполіта перед поверненням додому: про що можна говорити, про що – ні. Про загиблих не можна, тому що ми велика й сильна армія. Фотографії порвати. Плівки знищити. Ми тут не стріляли, не бомбили, не отруювали, не підривали. Ми – велика, сильна і найкраща армія у світі».
«Убивали, де могли. Убивали, де хотіли… Сучасна зброя збільшує наші злочини. Ножем я міг би вбити одну людину, дві. Бомбою – десятки… Але я військова людина, моя професія – убивати. Так, я – раб Міністерства оборони. Куди накажуть, туди я й стрілятиму».
Кацапи (від арабо-тюркського касап - м'ясник) це не нація, це державний устрій, відношення до людського життя. Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні.
Замовчування і заохочення військових злочинів, вбивства мирних злочинними наказами, роблять з людей кацапів.
Додано: Вів 25 жов, 2022 08:19
Сумно, плять!©
Підводячи підсумок усього цього☝️ - дуже, дуже, дуже прикро і сумно, що УВЕСЬ СВІТ бачить це☝️ і ДОБРЕ ЗНАЄ про це☝️ - але все одно - приборкати/знищити/стерти з лиця землі націю терористів - не дуже поспішає...
Додано: Вів 25 жов, 2022 08:43
дамбаське бидло на заході України...
гляньте лише на ці фото...
У Луцьку скаржаться на переселенок, які тероризують район і матюкають студентів (ВІДЕО)
Конфліктні ситуації виникають практично щотижня
Вимушені переселенки з Бахмута, які проживають у гуртожитку Луцького вищого професійного училища, регулярно розпивають спиртне, матюкають студентів, викидають сміття з балконів і часто поводяться просто неадекватно.
Додано: Вів 25 жов, 2022 08:59
Зима - розходимось всі по своїх "кутках рингу"?
Так от - я ще раз хочу підняти дискусію про зиму/зимовий фронт...
Через 2-3-4тижні опаде повністю листя з дерев...
А тут, як правильно підмітили - не густі посадки, ще й вони - не широкі(по 10-12м шириною) - тобто, сховатись в них без листя - не реально, так як для дрона/БПЛА буде дуууууже підозріла по-декуди густа купа гілляк
Це - раз, тепер - друге: взимку, при морозі/замерзлому ґрунті - як піхоті йти в перед? Треба ж окопуватись? Але ж знову - як це можливо, коли "все буде видно, як на долоні"?!(як вдень, так і вночі - через тепловізор з БПЛА)
То, як казало наше керівництво - взимку, швидше за все, будуть лише періодичні "арт-дуелі", так як ні вони, ні ми - наступати/рухатись вперед не будемо...
Чи в когось є інші погляди/думки про розвиток війни взимку?
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дабмаське бидло чи кацапські наративи? Мені здається бидло є й було всюди.
В даному випадку воно просто сконцентрувалось в одному місці і зявилась можливість дати їм спільну територіальну привязку.
А чому сконцентрувались - бо адекватні переважно виїхали швидше і не чекали поки держава їх евакуюює.
Додано: Вів 25 жов, 2022 09:18
США розлядають можливість передачі Україні ЗРК HAWK. Комплекс середньої дальності розробки кінця 60-их. Знято з озброєння в США тільки в 2002, тобто пройшов кілька модифікацій.
Головна перевага - вироблено величезну кількість дешевих ракет(понад 40 тис.) і може працювати з сучасними РЛС.
Мінуси - незрозумілий стан як ракет так і ЗРК на базах зберігання.
|