lapay написав:Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні.
дамбаське бидло на заході України... гляньте лише на ці фото...
У Луцьку скаржаться на переселенок, які тероризують район і матюкають студентів (ВІДЕО) Конфліктні ситуації виникають практично щотижня Вимушені переселенки з Бахмута, які проживають у гуртожитку Луцького вищого професійного училища, регулярно розпивають спиртне, матюкають студентів, викидають сміття з балконів і часто поводяться просто неадекватно. https://varta1.com.ua/news/u-lucku-skar ... 55396.html
У людей стресс, потеряли дом и все нажитое. Нужно относиться с пониманием. Мат с балкона, песни до утра или бутылка в голову - это же такие мелочи. Их нужно срочно поддержать морально и материально. Они размякнут и тут же бросятся в объятья жителей Луцка.
lapay написав:Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні.
дамбаське бидло на заході України... гляньте лише на ці фото...
У Луцьку скаржаться на переселенок, які тероризують район і матюкають студентів (ВІДЕО) Конфліктні ситуації виникають практично щотижня Вимушені переселенки з Бахмута, які проживають у гуртожитку Луцького вищого професійного училища, регулярно розпивають спиртне, матюкають студентів, викидають сміття з балконів і часто поводяться просто неадекватно. https://varta1.com.ua/news/u-lucku-skar ... 55396.html
У людей стресс, потеряли дом и все нажитое. Нужно относиться с пониманием. Мат с балкона, песни до утра или бутылка в голову - это же такие мелочи. Их нужно срочно поддержать морально и материально. Они размякнут и тут же бросятся в объятья жителей Луцка.
Коллеги, не ведитесь. Новостной бот вбросил очередную негативную статью, и понеслась....
а дійсно, "зачєм"? головне когось ботом обізвати чи ще кимось. типова реакція людини, якій щось не подобається чи це щось не вписується у її світогляд, то відразу "клін" вбивають і "бот". а що, якщо наведена інформація таки відповідає дійсності? угомоніть цих тіток і ніхто слова не скаже. але ж вам це не потрібно, вам головне що "бот" і "клін". а хтось має це терпіти? з якого б це дива?