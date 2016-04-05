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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2516251725182519
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:36

  jump написав:
  lapay написав:Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні.


дамбаське бидло на заході України...
гляньте лише на ці фото...

У Луцьку скаржаться на переселенок, які тероризують район і матюкають студентів (ВІДЕО)
Конфліктні ситуації виникають практично щотижня
Вимушені переселенки з Бахмута, які проживають у гуртожитку Луцького вищого професійного училища, регулярно розпивають спиртне, матюкають студентів, викидають сміття з балконів і часто поводяться просто неадекватно.
https://varta1.com.ua/news/u-lucku-skar ... 55396.html

У людей стресс, потеряли дом и все нажитое. Нужно относиться с пониманием.
Мат с балкона, песни до утра или бутылка в голову - это же такие мелочи.
Их нужно срочно поддержать морально и материально. Они размякнут и тут же бросятся в объятья жителей Луцка.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:42

  antey1969 написав:
  jump написав:
  lapay написав:Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні.


дамбаське бидло на заході України...
гляньте лише на ці фото...

У Луцьку скаржаться на переселенок, які тероризують район і матюкають студентів (ВІДЕО)
Конфліктні ситуації виникають практично щотижня
Вимушені переселенки з Бахмута, які проживають у гуртожитку Луцького вищого професійного училища, регулярно розпивають спиртне, матюкають студентів, викидають сміття з балконів і часто поводяться просто неадекватно.
https://varta1.com.ua/news/u-lucku-skar ... 55396.html

У людей стресс, потеряли дом и все нажитое. Нужно относиться с пониманием.
Мат с балкона, песни до утра или бутылка в голову - это же такие мелочи.
Их нужно срочно поддержать морально и материально. Они размякнут и тут же бросятся в объятья жителей Луцка.
Коллеги, не ведитесь. Новостной бот вбросил очередную негативную статью, и понеслась....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:46

juristkostya
Так и подумал. Поэтому и отреагировал с иронией. Кому-то выгодно вбивать клин во время войны.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Коллеги, не ведитесь


Про частоту візитів правоохоронців до гуртожитку каже і дільничий Микола Гловацький. Конфліктні ситуації виникають практично щотижня.


Як спростуєте?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51

  antey1969 написав:Кому-то выгодно вбивать клин во время войны.

Просто борьба за число просмотров и постов. Для этого привлекают копипастеров на зарплате.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:53

  V2 написав:
Як спростуєте?

Зачем?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:15

  juristkostya написав:
  V2 написав:
Як спростуєте?

Зачем?


а дійсно, "зачєм"? головне когось ботом обізвати чи ще кимось. типова реакція людини, якій щось не подобається чи це щось не вписується у її світогляд, то відразу "клін" вбивають і "бот". а що, якщо наведена інформація таки відповідає дійсності? угомоніть цих тіток і ніхто слова не скаже. але ж вам це не потрібно, вам головне що "бот" і "клін". а хтось має це терпіти? з якого б це дива?
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