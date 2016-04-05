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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2517251825192520>
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Коллеги, не ведитесь


Про частоту візитів правоохоронців до гуртожитку каже і дільничий Микола Гловацький. Конфліктні ситуації виникають практично щотижня.


Як спростуєте?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:51

  antey1969 написав:Кому-то выгодно вбивать клин во время войны.

Просто борьба за число просмотров и постов. Для этого привлекают копипастеров на зарплате.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 09:53

  V2 написав:
Як спростуєте?

Зачем?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:15

  juristkostya написав:
  V2 написав:
Як спростуєте?

Зачем?


а дійсно, "зачєм"? головне когось ботом обізвати чи ще кимось. типова реакція людини, якій щось не подобається чи це щось не вписується у її світогляд, то відразу "клін" вбивають і "бот". а що, якщо наведена інформація таки відповідає дійсності? угомоніть цих тіток і ніхто слова не скаже. але ж вам це не потрібно, вам головне що "бот" і "клін". а хтось має це терпіти? з якого б це дива?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 10:41

Підозрюваного у держзраді АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових.

Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що по Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Наприклад, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на "Мотор Січ".
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:00

  Успіх написав:Так от - я ще раз хочу підняти дискусію про зиму/зимовий фронт...
Через 2-3-4тижні опаде повністю листя з дерев...



83 роки тому фіни дали чудовий приклад як можна воювати взимку...якщо у орків не буде теплої оджі(зимової форми), то вони будуть сидіти біля буржуйки і грітися, а тим часом ти на лижах заїдеш до них в тил

сподіваюсь що ЗСУ до кінця листопаду отримає обіцяну нову зброю

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_208401.htm?selectedLocale=uk

Зібрання негайно по закінченні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке відбулось 12 – 13 жовтня 2022 року, B9 під спільним головуванням румунського міністра Васілє Дінку і польського міністра Маріуша Блашчака надало можливість обговорити ситуацію в Україні, оцінити хід виконання рішень Мадридського саміту і підтвердити важливість збільшення капіталовкладень в спільну оборону. Серед учасників були міністри оборони і високопоставлені урядовці з країн – членів НАТО Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії і Словаччини. В засіданні також взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін.

Генеральний секретар подякував країнам B9 і Сполученим Штатам за їхні цінні внески на підтримку України і в оборону усіх громадян Альянсу, а також за продовження – і збільшення – інвестицій в оборону. Перед лицем агресивної війни Росії проти України і небезпечної риторики збереження сили і єдності країн B9 і усіх членів Альянсу є незамінним.


То, як казало наше керівництво - взимку, швидше за все, будуть лише періодичні "арт-дуелі", так як ні вони, ні ми - наступати/рухатись вперед не будемо...

Чи в когось є інші погляди/думки про розвиток війни взимку?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:а дійсно, "зачєм"? головне когось ботом обізвати чи ще кимось. типова реакція людини, якій щось не подобається чи це щось не вписується у її світогляд, то відразу "клін" вбивають і "бот".

Тут справа не в тому, що щось не вписуэться в світогляд. А в тому, як це "щось" трактують. І це реально клікбейт на межі зі зрадою.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:13

  juristkostya написав:
  V2 написав:
Як спростуєте?

Зачем?


Є теза та її доведення.
Ви її заперечуєте без будь-яких аргументів.
Для юриста, очевидно, що має бути обгрунтування своїх заперечень, чи не так?!
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:14

  wild.tomcat написав:
  juristkostya написав: а що, якщо наведена інформація таки відповідає дійсності?

Никто не ставит под сомнение, что такой факт был. Речь вообще о другом.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:14

  V2 написав: що має бути обгрунтування своїх заперечень, чи не так?!

Где вы увидели "заперечення"?
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