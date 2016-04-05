а дійсно, "зачєм"? головне когось ботом обізвати чи ще кимось. типова реакція людини, якій щось не подобається чи це щось не вписується у її світогляд, то відразу "клін" вбивають і "бот". а що, якщо наведена інформація таки відповідає дійсності? угомоніть цих тіток і ніхто слова не скаже. але ж вам це не потрібно, вам головне що "бот" і "клін". а хтось має це терпіти? з якого б це дива?
Успіх написав:Так от - я ще раз хочу підняти дискусію про зиму/зимовий фронт... Через 2-3-4тижні опаде повністю листя з дерев...
83 роки тому фіни дали чудовий приклад як можна воювати взимку...якщо у орків не буде теплої оджі(зимової форми), то вони будуть сидіти біля буржуйки і грітися, а тим часом ти на лижах заїдеш до них в тил
сподіваюсь що ЗСУ до кінця листопаду отримає обіцяну нову зброю
Зібрання негайно по закінченні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке відбулось 12 – 13 жовтня 2022 року, B9 під спільним головуванням румунського міністра Васілє Дінку і польського міністра Маріуша Блашчака надало можливість обговорити ситуацію в Україні, оцінити хід виконання рішень Мадридського саміту і підтвердити важливість збільшення капіталовкладень в спільну оборону. Серед учасників були міністри оборони і високопоставлені урядовці з країн – членів НАТО Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії і Словаччини. В засіданні також взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін.
Генеральний секретар подякував країнам B9 і Сполученим Штатам за їхні цінні внески на підтримку України і в оборону усіх громадян Альянсу, а також за продовження – і збільшення – інвестицій в оборону. Перед лицем агресивної війни Росії проти України і небезпечної риторики збереження сили і єдності країн B9 і усіх членів Альянсу є незамінним.
То, як казало наше керівництво - взимку, швидше за все, будуть лише періодичні "арт-дуелі", так як ні вони, ні ми - наступати/рухатись вперед не будемо...
Чи в когось є інші погляди/думки про розвиток війни взимку?
wild.tomcat написав:а дійсно, "зачєм"? головне когось ботом обізвати чи ще кимось. типова реакція людини, якій щось не подобається чи це щось не вписується у її світогляд, то відразу "клін" вбивають і "бот".
Тут справа не в тому, що щось не вписуэться в світогляд. А в тому, як це "щось" трактують. І це реально клікбейт на межі зі зрадою.