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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2517251825192520
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:23

  juristkostya написав:
  wild.tomcat написав:
  juristkostya написав: а що, якщо наведена інформація таки відповідає дійсності?

Никто не ставит под сомнение, что такой факт был. Речь вообще о другом.


"речь вообще" можна вести про що завгодно, навіть про те, що якоїсь конкретної справи не стосується взагалі, хоч про сферичного коня у вакуумі, перекручуючи саму справу з ніг на голову, забалакуючи при цьому суть справи. а першопричина всього - тітки, не було б їх такої поведінки, не було б всього іншого. а хто що там як трактує і на якій межі - то справа сприйняття кожного, і до факту відноситься мало.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:36

  wild.tomcat написав:
  juristkostya написав:
  wild.tomcat написав: Никто не ставит под сомнение, что такой факт был. Речь вообще о другом.


"речь вообще" можна вести про що завгодно, навіть про те, що якоїсь конкретної справи не стосується взагалі, хоч про сферичного коня у вакуумі, перекручуючи саму справу з ніг на голову, забалакуючи при цьому суть справи. а першопричина всього - тітки, не було б їх такої поведінки, не було б всього іншого. а хто що там як трактує і на якій межі - то справа сприйняття кожного, і до факту відноситься мало.

а по луцьких селах тітки не бухають і не матюкаються... ви позбирайте їх по волинських смт. та селах та завезіть та поселіть в польску общагу ... і потім будем читати клікбейтну статтю.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То, як казало наше керівництво - взимку, швидше за все, будуть лише періодичні "арт-дуелі", так як ні вони, ні ми - наступати/рухатись вперед не будемо..
А 24-го лютого,то хіба літо було?
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:42

  sashaqbl написав:І це реально клікбейт на межі зі зрадою.

Каждый может посмотреть историю сообщений по конкретной учетке. И убедиться, что на 99% там просто копи-паст негативных новостей.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 11:44

  wild.tomcat написав:
"речь вообще" можна вести про що завгодно, навіть про те, що якоїсь конкретної справи не стосується взагалі,


А ещё можно научиться игнорировать явно клик-бейтные заголовки.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:"речь вообще" можна вести про що завгодно

Яка мета цієї статті? На вашу думку.
1. Показати, що просто був такий факт (тоді навіщо акцентувати звідки саме приїхали переселені)
2. Показати, що люди зі східної частини України нижчого сорту
3. Перегляди і рейтинги.
4. Своя відповідь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт
Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.

Про Чорнобаївку не вірю, от зовсім. Наші від Херсону ще досить далеко, і фіг там русня розбіжиться і здасть його найближчим часом.
Там ідуть важкі бої з великими втратами, і не варто так легковажно розкидуватись шапкозакидувальними байками.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:28

  Hotab написав:
  wild.tomcat написав:"речь вообще" можна вести про що завгодно

Яка мета цієї статті? На вашу думку.
1. Показати, що просто був такий факт (тоді навіщо акцентувати звідки саме приїхали переселені)
2. Показати, що люди зі східної частини України нижчого сорту
3. Перегляди і рейтинги.
4. Своя відповідь.


яка б мета не була, факту це ніяк не відміняє. не було б факту як такого - не було б статті. нехай поводяться чемно, не дають підстав для таких статей - і все буде добре. чи ви вважаєте інакше?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 12:29

  wild.tomcat написав:
  Hotab написав:
  wild.tomcat написав:"речь вообще" можна вести про що завгодно

Яка мета цієї статті? На вашу думку.
1. Показати, що просто був такий факт (тоді навіщо акцентувати звідки саме приїхали переселені)
2. Показати, що люди зі східної частини України нижчого сорту
3. Перегляди і рейтинги.
4. Своя відповідь.


яка б мета не була, факту це ніяк не відміняє. не було б факту як такого - не було б статті. нехай поводяться чемно, не дають підстав для таких статей - і все буде добре. чи ви вважаєте інакше?

Ви людям роботу дали?
Чи тільки "водку бухать і радіо смотрєть"?
flyman
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