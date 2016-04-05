Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.
Світлана Алексієвич провела з багатьма з них докладні інтерв’ю, які й лягли в основу її книжки. Кілька цитат реальних учасників тих подій:
«Ми розстріляли всіх, навіть свійських тварин. У тварину, правда, стріляти страшніше. Коли підпалили пшеничне поле, мені стало моторошно, тому що я сільський…».
«Захват, із яким вертолітники бомблять. Хлопці хвалилися: як гарно горить кишлак. Особливо вночі…».
«Хлопчики із захопленням розповідали, як спалили кишлак, розтоптали все. Вони ж не божевільні? Скільки їх таких повернулось… Їм убити людину нічого не варто!».
«Сидять солдати. Унизу старий і віслючок. Вони з гранатомета: шар-р-рах! Ні старого, ні віслючка…»
«Прочісували кишлак. Зазвичай відчиняєш двері і, перш ніж увійти, -- кидаєш гранату, щоб на автоматну чергу не напоротися. Навіщо ризикувати, з гранатою певніше. Кинув гранату і заходжу: лежать жінки, двоє хлопчиків старшеньких і одне немовля. У якійсь коробочці замість візочка. Зараз згадую… Моторошно…».
«У вбитих найманців ми забирали куртки, кепки з довгими козирками, китайські штани, у яких у паху не натирає. Усе брали. Труси брали, оскільки труси -- дефіцит, шкарпетки, кросівки теж…».
«Вижити і щось із речей привезти: телевізор, дублянку. Магнітофон крутіший. Ходив жарт, що про війну в Союзі дізнаються в комісійних магазинах. За новим товаром. Узимку їдеш по нашому Смоленську – дівчата в афганських шубах. Мода!..».
«Хто розповість, як перевозили наркотики в домовинах? Шуби замість убитих… Хто покаже вам низочку засушених людських вух? Бойові трофеї. Зберігали в сірникових коробках. Вони скручувалися в маленькі листочки…».
«Вриваємося до дувалу (двір за глиняним парканчиком): двоє – коло дверей, двоє на подвір’ї, а решта оглядає житло. Що подобається, беремо, звісно…»
«Я стільки бачив зруйнованих кишлаків, але жодного дитсадка, жодної побудованої школи чи посадженого дерева, про які писали газети…».
«Стотисячна регулярна армія дев’ять років не може перемогти розрізнені купки «бандитів». Армія з новітньою технікою… Не дай Боже потрапити під обстріл нашої артилерії, коли ціль обробляють реактивні установки «Град» чи «Ураган». Телеграфні стовпи летять. Готовий залізти в землю, як дощовий черв’як...».
«Самі афганці не боялися смерті. Якщо люди не бояться смерті, навіщо їх убивати. Який сенс?.. Хлопчики з Рязані, з глухих сибірських сіл… Ми вирішили, якщо в них немає в домі туалетів і туалетного паперу (камінчиками підтираються), то вони нижчі за нас. Усе це ми собі придумали, щоб нам легше їх убивати…».
«У піску лежали лейтенант і водій. Посеред кишлаку. Жінки їх убили мотиками».
«Ми не замислювалися. Чуже життя. Нам простіше було кинути гранату…».
«Росіяни нічого іншого не можуть, вони тільки вбивають…»
«Настанова замполіта перед поверненням додому: про що можна говорити, про що – ні. Про загиблих не можна, тому що ми велика й сильна армія. Фотографії порвати. Плівки знищити. Ми тут не стріляли, не бомбили, не отруювали, не підривали. Ми – велика, сильна і найкраща армія у світі».
«Убивали, де могли. Убивали, де хотіли… Сучасна зброя збільшує наші злочини. Ножем я міг би вбити одну людину, дві. Бомбою – десятки… Але я військова людина, моя професія – убивати. Так, я – раб Міністерства оборони. Куди накажуть, туди я й стрілятиму». https://zakarpattya.net.ua/Blogs/222424 ... u-oznakoiu
Кацапи (від арабо-тюркського касап - м'ясник) це не нація, це державний устрій, відношення до людського життя. Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні. Замовчування і заохочення військових злочинів, вбивства мирних злочинними наказами, роблять з людей кацапів.
lapay написав:Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.
Світлана Алексієвич провела з багатьма з них докладні інтерв’ю, які й лягли в основу її книжки. Кілька цитат реальних учасників тих подій:
«Ми розстріляли всіх, навіть свійських тварин. У тварину, правда, стріляти страшніше. Коли підпалили пшеничне поле, мені стало моторошно, тому що я сільський…».
«Захват, із яким вертолітники бомблять. Хлопці хвалилися: як гарно горить кишлак. Особливо вночі…».
«Хлопчики із захопленням розповідали, як спалили кишлак, розтоптали все. Вони ж не божевільні? Скільки їх таких повернулось… Їм убити людину нічого не варто!».
«Сидять солдати. Унизу старий і віслючок. Вони з гранатомета: шар-р-рах! Ні старого, ні віслючка…»
«Прочісували кишлак. Зазвичай відчиняєш двері і, перш ніж увійти, -- кидаєш гранату, щоб на автоматну чергу не напоротися. Навіщо ризикувати, з гранатою певніше. Кинув гранату і заходжу: лежать жінки, двоє хлопчиків старшеньких і одне немовля. У якійсь коробочці замість візочка. Зараз згадую… Моторошно…».
«У вбитих найманців ми забирали куртки, кепки з довгими козирками, китайські штани, у яких у паху не натирає. Усе брали. Труси брали, оскільки труси -- дефіцит, шкарпетки, кросівки теж…».
«Вижити і щось із речей привезти: телевізор, дублянку. Магнітофон крутіший. Ходив жарт, що про війну в Союзі дізнаються в комісійних магазинах. За новим товаром. Узимку їдеш по нашому Смоленську – дівчата в афганських шубах. Мода!..».
«Хто розповість, як перевозили наркотики в домовинах? Шуби замість убитих… Хто покаже вам низочку засушених людських вух? Бойові трофеї. Зберігали в сірникових коробках. Вони скручувалися в маленькі листочки…».
«Вриваємося до дувалу (двір за глиняним парканчиком): двоє – коло дверей, двоє на подвір’ї, а решта оглядає житло. Що подобається, беремо, звісно…»
«Я стільки бачив зруйнованих кишлаків, але жодного дитсадка, жодної побудованої школи чи посадженого дерева, про які писали газети…».
«Стотисячна регулярна армія дев’ять років не може перемогти розрізнені купки «бандитів». Армія з новітньою технікою… Не дай Боже потрапити під обстріл нашої артилерії, коли ціль обробляють реактивні установки «Град» чи «Ураган». Телеграфні стовпи летять. Готовий залізти в землю, як дощовий черв’як...».
«Самі афганці не боялися смерті. Якщо люди не бояться смерті, навіщо їх убивати. Який сенс?.. Хлопчики з Рязані, з глухих сибірських сіл… Ми вирішили, якщо в них немає в домі туалетів і туалетного паперу (камінчиками підтираються), то вони нижчі за нас. Усе це ми собі придумали, щоб нам легше їх убивати…».
«У піску лежали лейтенант і водій. Посеред кишлаку. Жінки їх убили мотиками».
«Ми не замислювалися. Чуже життя. Нам простіше було кинути гранату…».
«Росіяни нічого іншого не можуть, вони тільки вбивають…»
«Настанова замполіта перед поверненням додому: про що можна говорити, про що – ні. Про загиблих не можна, тому що ми велика й сильна армія. Фотографії порвати. Плівки знищити. Ми тут не стріляли, не бомбили, не отруювали, не підривали. Ми – велика, сильна і найкраща армія у світі».
«Убивали, де могли. Убивали, де хотіли… Сучасна зброя збільшує наші злочини. Ножем я міг би вбити одну людину, дві. Бомбою – десятки… Але я військова людина, моя професія – убивати. Так, я – раб Міністерства оборони. Куди накажуть, туди я й стрілятиму». https://zakarpattya.net.ua/Blogs/222424 ... u-oznakoiu
Кацапи (від арабо-тюркського касап - м'ясник) це не нація, це державний устрій, відношення до людського життя. Українці ставали кацапами в Афганістані, зараз стають в Лугандоні. Замовчування і заохочення військових злочинів, вбивства мирних злочинними наказами, роблять з людей кацапів.
Підводячи підсумок усього цього☝️ - дуже, дуже, дуже прикро і сумно, що УВЕСЬ СВІТ бачить це☝️ і ДОБРЕ ЗНАЄ про це☝️ - але все одно - приборкати/знищити/стерти з лиця землі націю терористів - не дуже поспішає...
yanyura написав:Самое паршивое для ЗСУ то, что там плоская равнина, степи, практически без возвышенностей с редкими лесополосами - далеко просматривается даже в обычный бинокль. Поэтому хоть и хочется быстрого освобождения, но умом понимаю, что там надо постоянно бить артой по мостам Антоновскому и Новокаховскому, чтобы не дать оркам подвозить боеприпасы и технику и только после их перемалывания должна идти пехота, а это (перемалывание) дело не быстрое
Так от - я ще раз хочу підняти дискусію про зиму/зимовий фронт... Через 2-3-4тижні опаде повністю листя з дерев... А тут, як правильно підмітили - не густі посадки, ще й вони - не широкі(по 10-12м шириною) - тобто, сховатись в них без листя - не реально, так як для дрона/БПЛА буде дуууууже підозріла по-декуди густа купа гілляк Це - раз, тепер - друге: взимку, при морозі/замерзлому ґрунті - як піхоті йти в перед? Треба ж окопуватись? Але ж знову - як це можливо, коли "все буде видно, як на долоні"?!(як вдень, так і вночі - через тепловізор з БПЛА)
То, як казало наше керівництво - взимку, швидше за все, будуть лише періодичні "арт-дуелі", так як ні вони, ні ми - наступати/рухатись вперед не будемо...
Чи в когось є інші погляди/думки про розвиток війни взимку?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 25 жов, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Так от - я ще раз хочу підняти дискусію про зиму/зимовий фронт... Через 2-3-4тижні опаде повністю листя з дерев...
83 роки тому фіни дали чудовий приклад як можна воювати взимку...якщо у орків не буде теплої оджі(зимової форми), то вони будуть сидіти біля буржуйки і грітися, а тим часом ти на лижах заїдеш до них в тил
сподіваюсь що ЗСУ до кінця листопаду отримає обіцяну нову зброю
Зібрання негайно по закінченні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке відбулось 12 – 13 жовтня 2022 року, B9 під спільним головуванням румунського міністра Васілє Дінку і польського міністра Маріуша Блашчака надало можливість обговорити ситуацію в Україні, оцінити хід виконання рішень Мадридського саміту і підтвердити важливість збільшення капіталовкладень в спільну оборону. Серед учасників були міністри оборони і високопоставлені урядовці з країн – членів НАТО Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії і Словаччини. В засіданні також взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін.
Генеральний секретар подякував країнам B9 і Сполученим Штатам за їхні цінні внески на підтримку України і в оборону усіх громадян Альянсу, а також за продовження – і збільшення – інвестицій в оборону. Перед лицем агресивної війни Росії проти України і небезпечної риторики збереження сили і єдності країн B9 і усіх членів Альянсу є незамінним.
То, як казало наше керівництво - взимку, швидше за все, будуть лише періодичні "арт-дуелі", так як ні вони, ні ми - наступати/рухатись вперед не будемо...
Чи в когось є інші погляди/думки про розвиток війни взимку?
fler написав:ВСУ все ближче підходять до Херсону. Вже пройшли відомий населений пункт Чмобікі здебільшого перевдягаються у цивільне та тікають.
Про Чорнобаївку не вірю, от зовсім. Наші від Херсону ще досить далеко, і фіг там русня розбіжиться і здасть його найближчим часом. Там ідуть важкі бої з великими втратами, і не варто так легковажно розкидуватись шапкозакидувальними байками.