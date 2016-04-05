prodigy написав:Підозрюваного у держзраді АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових.
Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.
Він зазначив, що по Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Наприклад, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на "Мотор Січ".
Нельзя его обменивать. Велика вероятность что с ним уйдут и техдокументация на двигатели и он перетянет в рашку всех толковых ватных спецов с Мотор Сичи. Все руководство Мотор Сичи сейчас нужно посадить до окончания войны как минимум.