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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2516251725182519
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 15:48

  prodigy написав:Підозрюваного у держзраді АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових.

Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що по Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Наприклад, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на "Мотор Січ".

Нельзя его обменивать. Велика вероятность что с ним уйдут и техдокументация на двигатели и он перетянет в рашку всех толковых ватных спецов с Мотор Сичи. Все руководство Мотор Сичи сейчас нужно посадить до окончания войны как минимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:16


"Дайте нам зброю".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20

airmax78
Не в себе ж в голові він цю техдокументацію тримає. Якщо був факт зради, то все що міг, він уже москалям злив. Якщо можна обміняти старого придурка на кількох наших солдат, то треба робити. А щодо працівників - якщо в них також вата в голові, то нічого хорошого для України вони не зроблять. А якщо ні, то нікуди їх ніхто не переманить.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:49

  airmax78 написав:Зебра, конечно, такой симпатик кацапоидов. Как напишет что-то порой...

З Ірану нові ракети та дрони під'їдуть - оптимізму буде менше. Я не бачу бажання у Путіна закінчувати війну. Треба готуватись до гіршого.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:00

  abvertaras написав:airmax78
Не в себе ж в голові він цю техдокументацію тримає. Якщо був факт зради, то все що міг, він уже москалям злив. Якщо можна обміняти старого придурка на кількох наших солдат, то треба робити. А щодо працівників - якщо в них також вата в голові, то нічого хорошого для України вони не зроблять. А якщо ні, то нікуди їх ніхто не переманить.

Ніт. Я думаю що нічого він їм не передав - бо після цього він їм не дуже потрібний був би. Налагодили б в себе виобництво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:02

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, конечно, такой симпатик кацапоидов. Как напишет что-то порой...

З Ірану нові ракети та дрони під'їдуть - оптимізму буде менше. Я не бачу бажання у Путіна закінчувати війну. Треба готуватись до гіршого.

Гітлер також війну закінчувати не збирався, а гаслом Тимчасового Уряду в 1917 році було "Война до пабєднава конца".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:21

airmax78

Ваш прогноз на найближчі 3-6 міс.?
Мій, у такий період війна може закінчитись або зі смертю Х...ла, або з відстороненням від влади (хоча там також багато невідомих, хто замість? що далі?)
А так Зебра може і не такий вже не правий. Нажаль звичайно.
Sinbad777
 
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