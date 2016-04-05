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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 жов, 2022 15:48
prodigy написав:
Підозрюваного у держзраді АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових.
Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.
Він зазначив, що по Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Наприклад, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на "Мотор Січ".
Нельзя его обменивать. Велика вероятность что с ним уйдут и техдокументация на двигатели и он перетянет в рашку всех толковых ватных спецов с Мотор Сичи. Все руководство Мотор Сичи сейчас нужно посадить до окончания войны как минимум.
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airmax78
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:16
"Дайте нам зброю".
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Schmit
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20
airmax78
Не в себе ж в голові він цю техдокументацію тримає. Якщо був факт зради, то все що міг, він уже москалям злив. Якщо можна обміняти старого придурка на кількох наших солдат, то треба робити. А щодо працівників - якщо в них також вата в голові, то нічого хорошого для України вони не зроблять. А якщо ні, то нікуди їх ніхто не переманить.
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abvertaras
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Додано: Вів 25 жов, 2022 16:49
airmax78 написав:
Зебра, конечно, такой симпатик кацапоидов. Как напишет что-то порой...
З Ірану нові ракети та дрони під'їдуть - оптимізму буде менше. Я не бачу бажання у Путіна закінчувати війну. Треба готуватись до гіршого.
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Zebra
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Додано: Вів 25 жов, 2022 17:00
abvertaras написав:airmax78
Не в себе ж в голові він цю техдокументацію тримає. Якщо був факт зради, то все що міг, він уже москалям злив. Якщо можна обміняти старого придурка на кількох наших солдат, то треба робити. А щодо працівників - якщо в них також вата в голові, то нічого хорошого для України вони не зроблять. А якщо ні, то нікуди їх ніхто не переманить.
Ніт. Я думаю що нічого він їм не передав - бо після цього він їм не дуже потрібний був би. Налагодили б в себе виобництво.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 17:02
Zebra написав: airmax78 написав:
Зебра, конечно, такой симпатик кацапоидов. Как напишет что-то порой...
З Ірану нові ракети та дрони під'їдуть - оптимізму буде менше. Я не бачу бажання у Путіна закінчувати війну. Треба готуватись до гіршого.
Гітлер також війну закінчувати не збирався, а гаслом Тимчасового Уряду в 1917 році було "Война до пабєднава конца".
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airmax78
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Додано: Вів 25 жов, 2022 17:21
airmax78
Ваш прогноз на найближчі 3-6 міс.?
Мій, у такий період війна може закінчитись або зі смертю Х...ла, або з відстороненням від влади (хоча там також багато невідомих, хто замість? що далі?)
А так Зебра може і не такий вже не правий. Нажаль звичайно.
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Sinbad777
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