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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2516251725182519
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 15:48

  prodigy написав:Підозрюваного у держзраді АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових.

Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що по Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Наприклад, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на "Мотор Січ".

Нельзя его обменивать. Велика вероятность что с ним уйдут и техдокументация на двигатели и он перетянет в рашку всех толковых ватных спецов с Мотор Сичи. Все руководство Мотор Сичи сейчас нужно посадить до окончания войны как минимум.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:16


"Дайте нам зброю".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:20

airmax78
Не в себе ж в голові він цю техдокументацію тримає. Якщо був факт зради, то все що міг, він уже москалям злив. Якщо можна обміняти старого придурка на кількох наших солдат, то треба робити. А щодо працівників - якщо в них також вата в голові, то нічого хорошого для України вони не зроблять. А якщо ні, то нікуди їх ніхто не переманить.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:00

  abvertaras написав:airmax78
Не в себе ж в голові він цю техдокументацію тримає. Якщо був факт зради, то все що міг, він уже москалям злив. Якщо можна обміняти старого придурка на кількох наших солдат, то треба робити. А щодо працівників - якщо в них також вата в голові, то нічого хорошого для України вони не зроблять. А якщо ні, то нікуди їх ніхто не переманить.

Ніт. Я думаю що нічого він їм не передав - бо після цього він їм не дуже потрібний був би. Налагодили б в себе виобництво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:02

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Зебра, конечно, такой симпатик кацапоидов. Как напишет что-то порой...

З Ірану нові ракети та дрони під'їдуть - оптимізму буде менше. Я не бачу бажання у Путіна закінчувати війну. Треба готуватись до гіршого.

Гітлер також війну закінчувати не збирався, а гаслом Тимчасового Уряду в 1917 році було "Война до пабєднава конца".
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 17:21

airmax78

Ваш прогноз на найближчі 3-6 міс.?
Мій, у такий період війна може закінчитись або зі смертю Х...ла, або з відстороненням від влади (хоча там також багато невідомих, хто замість? що далі?)
А так Зебра може і не такий вже не правий. Нажаль звичайно.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:19

  lapay написав:Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.


Найважливіше з того, що прочитав:
Україні час змінити своє ставлення до афганської війни, яка насправді була загарбницькою і ганебною, бо в нас досі плекається культ «воїнів-інтернаціоналістів». І досі продовжують видавати книжки в руслі радянської пропаганди. Лише в Ужгороді я таких нарахував п’ять за останніх десять років.

Радянський солдат в Афганістані був окупантом так само, як і в Будапешті 1956 року чи в Празі 1968-го. А прославляти «героїзм» окупантів – потворно. Тим паче, що тепер ці звірства чинять вже на українській землі.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Від Олександра Коваленка:
Сверхнизкая от пилотов Ми-8МСБ-В.
Тот самый случай, когда до 2022 неоднократно слышал трёп о том, что навыки lowpass не нужны и не тому пилоты учатся? А сколько машин и жизней этот lowpass спас за эти 8 месяцев...
https://t.me/zloyodessit/17328
Гарно летять.
Archivarius
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:00

  Archivarius написав:Від Олександра Коваленка:
Сверхнизкая от пилотов Ми-8МСБ-В.
Тот самый случай, когда до 2022 неоднократно слышал трёп о том, что навыки lowpass не нужны и не тому пилоты учатся? А сколько машин и жизней этот lowpass спас за эти 8 месяцев...
https://t.me/zloyodessit/17328
Гарно летять.

Где-то читал,что именно по этой причине в последнии дни много подбитых рашистских вертолетов. Летать так можно и нужно, но только когда у врага нет ПЗРК и людей умеющих им пользоваться.
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:16

Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу. А вот кто на передовой, то многие говорят - не хватает нам оружия, хотя если бы не поставки от Америки и Англии, то проблема у нас была бы колоссальная. И второе говорят нельзя недооценивать врага, он тоже умеет воевать, хотя есть там и идиоты. И военные говорят, что населению будет намного тяжелей пережить зиму в домах, чем им на передовой.
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