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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2517251825192520
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:49

  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.

Это какое конкретно интервью имеется в виду?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:26

  juristkostya написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.

Это какое конкретно интервью имеется в виду?
Вы наверное из тех, кому нужны точные даты и точные высказывания. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:33

  Игорь Алексеевич написав:
  juristkostya написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.

Это какое конкретно интервью имеется в виду?
Вы наверное из тех, кому нужны точные даты и точные высказывания. :P

Да, я б с интересом послушал выступление, где он рассказывает на 180 градусов от своей обычной линии
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича.

Він нікчемний балабол, як його можна слухати взагалі?
Faceless
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