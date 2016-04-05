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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 жов, 2022 19:49
Игорь Алексеевич написав:
Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.
Это какое конкретно интервью имеется в виду?
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Додано: Вів 25 жов, 2022 21:26
juristkostya написав: Игорь Алексеевич написав:
Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.
Это какое конкретно интервью имеется в виду?
Вы наверное из тех, кому нужны точные даты и точные высказывания.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 21:33
Игорь Алексеевич написав: juristkostya написав: Игорь Алексеевич написав:
Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.
Это какое конкретно интервью имеется в виду?
Вы наверное из тех, кому нужны точные даты и точные высказывания.
Да, я б с интересом послушал выступление, где он рассказывает на 180 градусов от своей обычной линии
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:31
Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича.
Він нікчемний балабол, як його можна слухати взагалі?
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