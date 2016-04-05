Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу. А вот кто на передовой, то многие говорят - не хватает нам оружия, хотя если бы не поставки от Америки и Англии, то проблема у нас была бы колоссальная. И второе говорят нельзя недооценивать врага, он тоже умеет воевать, хотя есть там и идиоты. И военные говорят, что населению будет намного тяжелей пережить зиму в домах, чем им на передовой.
Сведения уже устарели. В планах правительства на зиму формирование Армії Відбудови. Население сможет греться прямо во время работы(там только тяжелый физический труд предусмотрен) да еще и минималку при этом будет получать.
Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу. А вот кто на передовой, то многие говорят - не хватает нам оружия, хотя если бы не поставки от Америки и Англии, то проблема у нас была бы колоссальная. И второе говорят нельзя недооценивать врага, он тоже умеет воевать, хотя есть там и идиоты. И военные говорят, что населению будет намного тяжелей пережить зиму в домах, чем им на передовой.
Сведения уже устарели. В планах правительства на зиму формирование Армії Відбудови. Население сможет греться прямо во время работы(там только тяжелый физический труд предусмотрен) да еще и минималку при этом будет получать.
Щодо Армії Відбудови - підтримую. Нема чого західні гроші на виплати з безробіття дарма пробухувати в генделиках . Або воюй, або спонсоруй, або працюй під час війни !
Він нікчемний балабол, як його можна слухати взагалі?
Я его перестал слушать ещё в конце апреля. Постоянно в окошках на форумах или в ютубе выскакивают заглавия Арестович сказал - типа в мае победа, потом в июне, июле....т.д. У него сроки постоянно сдвигаются. Поэтому обычный балабол.
Игорь Алексеевич написав:Постоянно в окошках на форумах или в ютубе выскакивают заглавия Арестович сказал - типа в мае победа, потом в июне,
чтобы ослик шел перед ним вешают морковку, примерно то же делает арестович. Не верю что он клинический идиот, скорее его функция пугать врага скорой победой ВСУ и успокаивать нервных женщин. Мужикам ближе Стрелков-Гиркин, хоть у него и бывают припадки на почве ненависти к Украине, эксперт все же вражеский, но в военных вопросах он +/- объективен. Потому что читаешь их паблики - сплошные победы, слушаешь Арестовича победа тоже вот вот наступит. А объективную информацию не заинтересована давать ни одна из сторон.