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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2518251925202521>
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 19:49

  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.

Это какое конкретно интервью имеется в виду?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:26

  juristkostya написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.

Это какое конкретно интервью имеется в виду?
Вы наверное из тех, кому нужны точные даты и точные высказывания. :P
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 21:33

  Игорь Алексеевич написав:
  juristkostya написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу.

Это какое конкретно интервью имеется в виду?
Вы наверное из тех, кому нужны точные даты и точные высказывания. :P

Да, я б с интересом послушал выступление, где он рассказывает на 180 градусов от своей обычной линии
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича.

Він нікчемний балабол, як його можна слухати взагалі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:45

  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу. А вот кто на передовой, то многие говорят - не хватает нам оружия, хотя если бы не поставки от Америки и Англии, то проблема у нас была бы колоссальная. И второе говорят нельзя недооценивать врага, он тоже умеет воевать, хотя есть там и идиоты. И военные говорят, что населению будет намного тяжелей пережить зиму в домах, чем им на передовой.

Сведения уже устарели.
В планах правительства на зиму формирование Армії Відбудови.
Население сможет греться прямо во время работы(там только тяжелый физический труд предусмотрен) да еще и минималку при этом будет получать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:58

  antey1969 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича, то можно по ёлочку праздновать нашу Победу. А вот кто на передовой, то многие говорят - не хватает нам оружия, хотя если бы не поставки от Америки и Англии, то проблема у нас была бы колоссальная. И второе говорят нельзя недооценивать врага, он тоже умеет воевать, хотя есть там и идиоты. И военные говорят, что населению будет намного тяжелей пережить зиму в домах, чем им на передовой.

Сведения уже устарели.
В планах правительства на зиму формирование Армії Відбудови.
Население сможет греться прямо во время работы(там только тяжелый физический труд предусмотрен) да еще и минималку при этом будет получать.

Щодо Армії Відбудови - підтримую. Нема чого західні гроші на виплати з безробіття дарма пробухувати в генделиках . Або воюй, або спонсоруй, або працюй під час війни !
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:17

  Faceless написав:
Игорь Алексеевич написав:Если слушать Арестовича.

Він нікчемний балабол, як його можна слухати взагалі?
Я его перестал слушать ещё в конце апреля. Постоянно в окошках на форумах или в ютубе выскакивают заглавия Арестович сказал - типа в мае победа, потом в июне, июле....т.д. У него сроки постоянно сдвигаются. Поэтому обычный балабол. :P
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:35

  Игорь Алексеевич написав:Постоянно в окошках на форумах или в ютубе выскакивают заглавия Арестович сказал - типа в мае победа, потом в июне,
чтобы ослик шел перед ним вешают морковку, примерно то же делает арестович. Не верю что он клинический идиот, скорее его функция пугать врага скорой победой ВСУ и успокаивать нервных женщин. Мужикам ближе Стрелков-Гиркин, хоть у него и бывают припадки на почве ненависти к Украине, эксперт все же вражеский, но в военных вопросах он +/- объективен. Потому что читаешь их паблики - сплошные победы, слушаешь Арестовича победа тоже вот вот наступит. А объективную информацию не заинтересована давать ни одна из сторон.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:39

Штайнмаєр в Україні: півтори години в бомбосховищі. Русня вчасно провела атаку.
Пообіцяв ще 2 РСЗВ і 2 панцергаубиці. Я так бачу, європейських політиків треба частіше запрошувати в східні та південні регіони України.
https://z-p3-upload.facebook.com/dw.russian/posts/10167081931995472

P.S. На місці МЗС я б запросив Макрона - цезарі зарекомендували себе значно краще.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:43

Богуслаєва затримали - добре, а коли схема з двигунами запрацювала - тихенько промовчали.
Здогадуєтесь, чому?
Schmit
 
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