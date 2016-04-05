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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2518251925202521
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:43

Европа перебдела с газом

Страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно тёплой погодой, сообщает Bloomberg. Газовые хранилища были почти заполнены ещё до того, как европейцы начали поднимать температуру в своих домах. Однако риски ещё впереди: многое зависит от погоды, ведь резкое похолодание заставит Европу начать использование запасов.

Правительства также озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах. Но в конце октября ситуация лучше, чем политики могли надеяться. Тёплая погода пока помогает ограничить спрос, хотя понятно, что пониженные цены на газ приведут к росту потребления, когда температура снизится.

Ожидается, что избыток газа в Европе продлится, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа столкнётся с похолоданием. Кроме того, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, в основном за счёт отключения крупных промышленных потребителей.
https://t.me/rozumaha/16442
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:45

Raytheon передала дві батареї NASAMS уряду США. Скоро будуть в Україні.
https://www.defensenews.com/pentagon/2022/10/25/ukraine-bound-nasams-are-in-us-hands-now-raytheon/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:51

Софія Федина:

Сьогодні рівно три роки як Зеленський приїхав у Золоте, нахамив військовим і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська з позицій.
Сьогодні три роки, як ми з Маруся Звіробій записали стрім, в якому рішуче виступили проти відведення військ ( тобто поступок московському агресору), і засудили неприйнятну поведінку недосвідченого політика, який волею випадку став президентом воюючої держави.
Вже майже третій рік,як тягнеться кримінальна справа за заявою переляканого "потерпілого від слів двох невідомих йому жінок", в якій мені як великий злочин інкримінують три фрази: "а знаєш там ( на передовій) стріляють, а знаєш там ( на передовій) розриваються гранати, хтось думає, що він безсмертний ".

За цих три роки сталося на жаль багато недоброго поки президентська рать боролася зі мною, Марусею, Порошенком, Парубієм, Турчиновим, загалом з ЄС...:
-зупинили впровадження ракетних програм (так так, тому сьогодні у нас Нептун, Богдана в одиничних екземплярах, а Гром і Гром-2 так і не запустили);
- розформували аеророзвідку ( яку так треба було розвивати і посилювати!!!);
- запустили процес СКОРОЧЕННЯ армії, почавши з повітряних сил!( Саме тих, які треба було розбудовувати!);
-зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом;
- відкрили замовні політичні СФАБРИКОВАНІ справи проти Генерала Марченко( в результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета!!!! А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість!) , Генерала Павловського, керівництва кузні на Рибальському ( блокуючи виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні!);
- намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо ДЛЯ НАШИХ ракет...;
- розмінували Чонгар !!!( Завершення розмінування і відкриття оновленого кпвв відбулося 14! лютого 2022 року;
- диверсії із закупівлею пального для армії;
- заборона використання розвідки, контррозвідки, снайперських груп і бпла і заборона стріляти навіть для самозахисту...;
- розповідали як нам НАТО не потрібне і не виконували ВЗЯТІ УКРАЇНОЮ зобов'язання;
-посилення фінансування підофісних репресивних структур, і скорочення фінансування армії...

Так от, сьогодні у нас восьмий місяць повномасштабного вторгнення, до якого Україна абсолютно НЕ БУЛА ГОТОВА. Це була державна політика НЕ БУТИ ГОТОВИМ. Чи це по дурості, чи це була свідома зрада- розсудить історія. Зараз головне об'єднати сили і добити московську гідру.
Але сьогодні кожен знає і бачить, що на передовій, і не тільки, СТРІЛЯЮТЬ!
Розриваються не тільки гранати і міни- по містах і селах всієї України луплять РАКЕТИ І ШАХІДИ.
Ніхто із нас на жаль не безсмертний і наші стрічки в соцмережах перетворилися на суцільний некролог за нашими захисниками і цивільними, яких закатрупила орда ...
І воїнам - захисникам сьогодні ніхто не наважиться хамити.

А Золоте, те саме Золоте, стало однією з НАЙВАЖЧИХ точок зіткнення (24-ка, зокрема, відчула на собі).Найважчих, бо коли у 2019 році Зеленський в односторонньому порядку відвів війська на НЕПІДГОТОВЛЕНІ позиції, московити зайшли на наші залишені позиції, укріпили їх бетоном, виставили свої прапори, і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити...
Хто за це відповість?

Іде страшна війна... Але наша з Марусею справа НЕ Закрита. Хоч всі наші слова були і на жаль є гіркою правдою. Справа не закрита, хоч ми звернули увагу на проблему, яка нам сьогодні вилазить боком... Бо Зеленський злякався двох жінок - військову і волонтерку- але не боявся/ не остерігався путіна. Боявся і репресовував, замість почути і побачити правду.

Але на передовій стріляють. Чи Зеленський це усвідомив? Чи усвідомив якою ГАНЬБОЮ для нього є ця справа?
Чи личить президенту воюючої держави бути #потерпілим від слів двох невідомих йому жінок, які три роки тому попереджали про небезпеку?

Вибір за ним.

А я волонтерю далі. Як і мільйони українців. Бо сила наших захисників - запорука нашого майбутнього. Маруся- на контрактів ЗСУ навчає наших воїнів бути вправними, влучними і ефективними і непереможними.

А про проблеми я говоритиму і далі.
https://t.me/s/Sofiya_Fedyna
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