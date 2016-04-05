Страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно тёплой погодой, сообщает Bloomberg. Газовые хранилища были почти заполнены ещё до того, как европейцы начали поднимать температуру в своих домах. Однако риски ещё впереди: многое зависит от погоды, ведь резкое похолодание заставит Европу начать использование запасов.
Правительства также озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах. Но в конце октября ситуация лучше, чем политики могли надеяться. Тёплая погода пока помогает ограничить спрос, хотя понятно, что пониженные цены на газ приведут к росту потребления, когда температура снизится.
Ожидается, что избыток газа в Европе продлится, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа столкнётся с похолоданием. Кроме того, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно в 7-9%, в основном за счёт отключения крупных промышленных потребителей. https://t.me/rozumaha/16442
Сьогодні рівно три роки як Зеленський приїхав у Золоте, нахамив військовим і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська з позицій. Сьогодні три роки, як ми з Маруся Звіробій записали стрім, в якому рішуче виступили проти відведення військ ( тобто поступок московському агресору), і засудили неприйнятну поведінку недосвідченого політика, який волею випадку став президентом воюючої держави. Вже майже третій рік,як тягнеться кримінальна справа за заявою переляканого "потерпілого від слів двох невідомих йому жінок", в якій мені як великий злочин інкримінують три фрази: "а знаєш там ( на передовій) стріляють, а знаєш там ( на передовій) розриваються гранати, хтось думає, що він безсмертний ".
За цих три роки сталося на жаль багато недоброго поки президентська рать боролася зі мною, Марусею, Порошенком, Парубієм, Турчиновим, загалом з ЄС...: -зупинили впровадження ракетних програм (так так, тому сьогодні у нас Нептун, Богдана в одиничних екземплярах, а Гром і Гром-2 так і не запустили); - розформували аеророзвідку ( яку так треба було розвивати і посилювати!!!); - запустили процес СКОРОЧЕННЯ армії, почавши з повітряних сил!( Саме тих, які треба було розбудовувати!); -зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом; - відкрили замовні політичні СФАБРИКОВАНІ справи проти Генерала Марченко( в результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета!!!! А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість!) , Генерала Павловського, керівництва кузні на Рибальському ( блокуючи виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні!); - намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо ДЛЯ НАШИХ ракет...; - розмінували Чонгар !!!( Завершення розмінування і відкриття оновленого кпвв відбулося 14! лютого 2022 року; - диверсії із закупівлею пального для армії; - заборона використання розвідки, контррозвідки, снайперських груп і бпла і заборона стріляти навіть для самозахисту...; - розповідали як нам НАТО не потрібне і не виконували ВЗЯТІ УКРАЇНОЮ зобов'язання; -посилення фінансування підофісних репресивних структур, і скорочення фінансування армії...
Так от, сьогодні у нас восьмий місяць повномасштабного вторгнення, до якого Україна абсолютно НЕ БУЛА ГОТОВА. Це була державна політика НЕ БУТИ ГОТОВИМ. Чи це по дурості, чи це була свідома зрада- розсудить історія. Зараз головне об'єднати сили і добити московську гідру. Але сьогодні кожен знає і бачить, що на передовій, і не тільки, СТРІЛЯЮТЬ! Розриваються не тільки гранати і міни- по містах і селах всієї України луплять РАКЕТИ І ШАХІДИ. Ніхто із нас на жаль не безсмертний і наші стрічки в соцмережах перетворилися на суцільний некролог за нашими захисниками і цивільними, яких закатрупила орда ... І воїнам - захисникам сьогодні ніхто не наважиться хамити.
А Золоте, те саме Золоте, стало однією з НАЙВАЖЧИХ точок зіткнення (24-ка, зокрема, відчула на собі).Найважчих, бо коли у 2019 році Зеленський в односторонньому порядку відвів війська на НЕПІДГОТОВЛЕНІ позиції, московити зайшли на наші залишені позиції, укріпили їх бетоном, виставили свої прапори, і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити... Хто за це відповість?
Іде страшна війна... Але наша з Марусею справа НЕ Закрита. Хоч всі наші слова були і на жаль є гіркою правдою. Справа не закрита, хоч ми звернули увагу на проблему, яка нам сьогодні вилазить боком... Бо Зеленський злякався двох жінок - військову і волонтерку- але не боявся/ не остерігався путіна. Боявся і репресовував, замість почути і побачити правду.
Але на передовій стріляють. Чи Зеленський це усвідомив? Чи усвідомив якою ГАНЬБОЮ для нього є ця справа? Чи личить президенту воюючої держави бути #потерпілим від слів двох невідомих йому жінок, які три роки тому попереджали про небезпеку?
Вибір за ним.
А я волонтерю далі. Як і мільйони українців. Бо сила наших захисників - запорука нашого майбутнього. Маруся- на контрактів ЗСУ навчає наших воїнів бути вправними, влучними і ефективними і непереможними.