Додано: Сер 26 жов, 2022 09:51

Софія Федина:Сьогодні рівно три роки як Зеленський приїхав у Золоте, нахамив військовим і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська з позицій.Сьогодні три роки, як ми з Маруся Звіробій записали стрім, в якому рішуче виступили проти відведення військ ( тобто поступок московському агресору), і засудили неприйнятну поведінку недосвідченого політика, який волею випадку став президентом воюючої держави.Вже майже третій рік,як тягнеться кримінальна справа за заявою переляканого "потерпілого від слів двох невідомих йому жінок", в якій мені як великий злочин інкримінують три фрази: "а знаєш там ( на передовій) стріляють, а знаєш там ( на передовій) розриваються гранати, хтось думає, що він безсмертний ".За цих три роки сталося на жаль багато недоброго поки президентська рать боролася зі мною, Марусею, Порошенком, Парубієм, Турчиновим, загалом з ЄС...:-зупинили впровадження ракетних програм (так так, тому сьогодні у нас Нептун, Богдана в одиничних екземплярах, а Гром і Гром-2 так і не запустили);- розформували аеророзвідку ( яку так треба було розвивати і посилювати!!!);- запустили процес СКОРОЧЕННЯ армії, почавши з повітряних сил!( Саме тих, які треба було розбудовувати!);-зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом;- відкрили замовні політичні СФАБРИКОВАНІ справи проти Генерала Марченко( в результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета!!!! А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість!) , Генерала Павловського, керівництва кузні на Рибальському ( блокуючи виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні!);- намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо ДЛЯ НАШИХ ракет...;- розмінували Чонгар !!!( Завершення розмінування і відкриття оновленого кпвв відбулося 14! лютого 2022 року;- диверсії із закупівлею пального для армії;- заборона використання розвідки, контррозвідки, снайперських груп і бпла і заборона стріляти навіть для самозахисту...;- розповідали як нам НАТО не потрібне і не виконували ВЗЯТІ УКРАЇНОЮ зобов'язання;-посилення фінансування підофісних репресивних структур, і скорочення фінансування армії...Так от, сьогодні у насЗараз головне об'єднати сили і добити московську гідру.Але сьогодні кожен знає і бачить, що на передовій, і не тільки, СТРІЛЯЮТЬ!Розриваються не тільки гранати і міни- по містах і селах всієї України луплять РАКЕТИ І ШАХІДИ.Ніхто із нас на жаль не безсмертний і наші стрічки в соцмережах перетворилися на суцільний некролог за нашими захисниками і цивільними, яких закатрупила орда ...І воїнам - захисникам сьогодні ніхто не наважиться хамити.А Золоте, те саме Золоте, стало однією з НАЙВАЖЧИХ точок зіткнення (24-ка, зокрема, відчула на собі).Найважчих,Хто за це відповість?Іде страшна війна... Але наша з Марусею справа НЕ Закрита. Хоч всі наші слова були і на жаль є гіркою правдою. Справа не закрита, хоч ми звернули увагу на проблему, яка нам сьогодні вилазить боком... Бо Зеленський злякався двох жінок - військову і волонтерку- але не боявся/ не остерігався путіна. Боявся і репресовував, замість почути і побачити правду.Але на передовій стріляють.Вибір за ним.А я волонтерю далі. Як і мільйони українців. Бо сила наших захисників - запорука нашого майбутнього. Маруся- на контрактів ЗСУ навчає наших воїнів бути вправними, влучними і ефективними і непереможними.А про проблеми я говоритиму і далі.