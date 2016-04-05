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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2519252025212522>
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:45

Raytheon передала дві батареї NASAMS уряду США. Скоро будуть в Україні.
https://www.defensenews.com/pentagon/2022/10/25/ukraine-bound-nasams-are-in-us-hands-now-raytheon/
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:51

Софія Федина:

Сьогодні рівно три роки як Зеленський приїхав у Золоте, нахамив військовим і дав остаточне розпорядження на відведення українського війська з позицій.
Сьогодні три роки, як ми з Маруся Звіробій записали стрім, в якому рішуче виступили проти відведення військ ( тобто поступок московському агресору), і засудили неприйнятну поведінку недосвідченого політика, який волею випадку став президентом воюючої держави.
Вже майже третій рік,як тягнеться кримінальна справа за заявою переляканого "потерпілого від слів двох невідомих йому жінок", в якій мені як великий злочин інкримінують три фрази: "а знаєш там ( на передовій) стріляють, а знаєш там ( на передовій) розриваються гранати, хтось думає, що він безсмертний ".

За цих три роки сталося на жаль багато недоброго поки президентська рать боролася зі мною, Марусею, Порошенком, Парубієм, Турчиновим, загалом з ЄС...:
-зупинили впровадження ракетних програм (так так, тому сьогодні у нас Нептун, Богдана в одиничних екземплярах, а Гром і Гром-2 так і не запустили);
- розформували аеророзвідку ( яку так треба було розвивати і посилювати!!!);
- запустили процес СКОРОЧЕННЯ армії, почавши з повітряних сил!( Саме тих, які треба було розбудовувати!);
-зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом;
- відкрили замовні політичні СФАБРИКОВАНІ справи проти Генерала Марченко( в результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета!!!! А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість!) , Генерала Павловського, керівництва кузні на Рибальському ( блокуючи виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні!);
- намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо ДЛЯ НАШИХ ракет...;
- розмінували Чонгар !!!( Завершення розмінування і відкриття оновленого кпвв відбулося 14! лютого 2022 року;
- диверсії із закупівлею пального для армії;
- заборона використання розвідки, контррозвідки, снайперських груп і бпла і заборона стріляти навіть для самозахисту...;
- розповідали як нам НАТО не потрібне і не виконували ВЗЯТІ УКРАЇНОЮ зобов'язання;
-посилення фінансування підофісних репресивних структур, і скорочення фінансування армії...

Так от, сьогодні у нас восьмий місяць повномасштабного вторгнення, до якого Україна абсолютно НЕ БУЛА ГОТОВА. Це була державна політика НЕ БУТИ ГОТОВИМ. Чи це по дурості, чи це була свідома зрада- розсудить історія. Зараз головне об'єднати сили і добити московську гідру.
Але сьогодні кожен знає і бачить, що на передовій, і не тільки, СТРІЛЯЮТЬ!
Розриваються не тільки гранати і міни- по містах і селах всієї України луплять РАКЕТИ І ШАХІДИ.
Ніхто із нас на жаль не безсмертний і наші стрічки в соцмережах перетворилися на суцільний некролог за нашими захисниками і цивільними, яких закатрупила орда ...
І воїнам - захисникам сьогодні ніхто не наважиться хамити.

А Золоте, те саме Золоте, стало однією з НАЙВАЖЧИХ точок зіткнення (24-ка, зокрема, відчула на собі).Найважчих, бо коли у 2019 році Зеленський в односторонньому порядку відвів війська на НЕПІДГОТОВЛЕНІ позиції, московити зайшли на наші залишені позиції, укріпили їх бетоном, виставили свої прапори, і закріпилися так, що досі не вдалося їх звідти вибити...
Хто за це відповість?

Іде страшна війна... Але наша з Марусею справа НЕ Закрита. Хоч всі наші слова були і на жаль є гіркою правдою. Справа не закрита, хоч ми звернули увагу на проблему, яка нам сьогодні вилазить боком... Бо Зеленський злякався двох жінок - військову і волонтерку- але не боявся/ не остерігався путіна. Боявся і репресовував, замість почути і побачити правду.

Але на передовій стріляють. Чи Зеленський це усвідомив? Чи усвідомив якою ГАНЬБОЮ для нього є ця справа?
Чи личить президенту воюючої держави бути #потерпілим від слів двох невідомих йому жінок, які три роки тому попереджали про небезпеку?

Вибір за ним.

А я волонтерю далі. Як і мільйони українців. Бо сила наших захисників - запорука нашого майбутнього. Маруся- на контрактів ЗСУ навчає наших воїнів бути вправними, влучними і ефективними і непереможними.

А про проблеми я говоритиму і далі.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересная заявление от Шмыгаля.

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, эффективно работая в Украине, сбивает девять из десяти ракет.


Сейчас, что касается новых вооружений, или успешно модернизированных вооружений прошлых поколений происходит шикарная реклама. При этом с беспрецедентными испытаниями и применениями в боевых условиях.

Уверен,что весь мир, а точнее все мировые министерства обороны смотрят и детально изучают всё представленное западом вооружение, от австралийских bushmaster(ов) до различных комплексов ПВО. Это очень хороший шанс поставить в армию действительно эффективное вооружение, которое можно выбирать не по тех характеристикам от произврлителя, а по реальной информации с поля боя.

И так для всех появился шанс. Одни модернизируют армию, вторые запускают свой ВПК на более чем 25%. Нам поставляют столь необходимое новое вооружение.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:48

  hume написав:Интересная заявление от Шмыгаля.

Резников дополнил:
"Это похоже на соревнование между системами, чтобы увидеть, какая из них окажется наиболее эффективной".
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:53

  flyman написав:
  hume написав:Интересная заявление от Шмыгаля.

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, эффективно работая в Украине, сбивает девять из десяти ракет.


Сейчас, что касается новых вооружений, или успешно модернизированных вооружений прошлых поколений происходит шикарная реклама. При этом с беспрецедентными испытаниями и применениями в боевых условиях.

Уверен,что весь мир, а точнее все мировые министерства обороны смотрят и детально изучают всё представленное западом вооружение, от австралийских bushmaster(ов) до различных комплексов ПВО. Это очень хороший шанс поставить в армию действительно эффективное вооружение, которое можно выбирать не по тех характеристикам от произврлителя, а по реальной информации с поля боя.

И так для всех появился шанс. Одни модернизируют армию, вторые запускают свой ВПК на более чем 25%. Нам поставляют столь необходимое новое вооружение.

тільки ми тут піддослідні кролики

З якого дива кролики?
Випробувачі. Зброї.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:38

  flyman написав:
  hume написав:И так для всех появился шанс. Одни модернизируют армию, вторые запускают свой ВПК на более чем 25%. Нам поставляют столь необходимое новое вооружение.

тільки ми тут піддослідні кролики

Флай, если не ошибаюсь, мы этот путь не выбирали.. у нас сосед с катушек слетел. Сосед и так был неадекватным, а с начала года у диктатора крышку окончально оторвало. Так что спасибо западу за вооружение, а генералам армии рф за коррупцию невиданных масштабов.

ПС
Но вот самим нужно что то думать и финансировать, хотя бы в каких нибудь государственных гараж собирать государственные ракеты...или хотя бы ракетки
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 11:59

  hume написав:
  flyman написав:
  hume написав:И так для всех появился шанс. Одни модернизируют армию, вторые запускают свой ВПК на более чем 25%. Нам поставляют столь необходимое новое вооружение.

тільки ми тут піддослідні кролики

\\\
Но вот самим нужно что то думать и финансировать, хотя бы в каких нибудь государственных гараж собирать государственные ракеты...или хотя бы ракетки

А что, нептунов вам мало? -- еще где-то "помощь" от молодой команды нужна? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:31

  Starikan написав:
  lapay написав:Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.


Найважливіше з того, що прочитав:
Україні час змінити своє ставлення до афганської війни, яка насправді була загарбницькою і ганебною, бо в нас досі плекається культ «воїнів-інтернаціоналістів». І досі продовжують видавати книжки в руслі радянської пропаганди. Лише в Ужгороді я таких нарахував п’ять за останніх десять років.

Радянський солдат в Афганістані був окупантом так само, як і в Будапешті 1956 року чи в Празі 1968-го. А прославляти «героїзм» окупантів – потворно. Тим паче, що тепер ці звірства чинять вже на українській землі.


Радянський солдат в Афганістані був окупантом


згоден на 100%, у мене з цього приводу був диспут з моїм родичом-афганцем (той має орден "червоної зірки" і медалі, але головне він був тяжко поранений і раз на рік вже 25 років їздить до Києва на лікування

-він згоден, що срср був окупантом, але не згоден що забрали всі пільги (особливо лікування в військовому шпиталі за рахунок країни)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:-він згоден, що срср був окупантом, але не згоден що забрали всі пільги (особливо лікування в військовому шпиталі за рахунок країни)

ІМХО - питання пільг і питання ставлення до тієї війни варто розділити.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 12:53

  _hunter написав:А что, нептунов вам мало? -- еще где-то "помощь" от молодой команды нужна? :lol:

Та куда там, нептунов на складах столько, что зная это весь флот орды уплыл в родную гавань.))

К сожалению не вижу (и не слышу) про наши наработки и, тем более, производство. Сейчас речь не об Ольхе и Нептуне, а о чем то более простом,что можно производить в больших масштабах, чтоб дёшево и много, чтоб противник не расслаблялся. Иначе выделение огромных сумм на дороги выглядит, как минимум, странно.
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