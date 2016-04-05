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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2519252025212522
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:03

  prodigy написав:
  Starikan написав:
  lapay написав:Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.


Найважливіше з того, що прочитав:
Україні час змінити своє ставлення до афганської війни, яка насправді була загарбницькою і ганебною, бо в нас досі плекається культ «воїнів-інтернаціоналістів». І досі продовжують видавати книжки в руслі радянської пропаганди. Лише в Ужгороді я таких нарахував п’ять за останніх десять років.

Радянський солдат в Афганістані був окупантом так само, як і в Будапешті 1956 року чи в Празі 1968-го. А прославляти «героїзм» окупантів – потворно. Тим паче, що тепер ці звірства чинять вже на українській землі.


Радянський солдат в Афганістані був окупантом


згоден на 100%, у мене з цього приводу був диспут з моїм родичом-афганцем (той має орден "червоної зірки" і медалі, але головне він був тяжко поранений і раз на рік вже 25 років їздить до Києва на лікування

-він згоден, що срср був окупантом, але не згоден що забрали всі пільги (особливо лікування в військовому шпиталі за рахунок країни)


Как управляется мир и разгораются войны? Дипломаты лгут журналистам и верят своей же лжи, читая ее в газетах.
— Карл Краус
kutuz
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:53

  sashaqbl написав:Штайнмаєр в Україні: півтори години в бомбосховищі. Русня вчасно провела атаку.
Пообіцяв ще 2 РСЗВ і 2 панцергаубиці. Я так бачу, європейських політиків треба частіше запрошувати в східні та південні регіони України.
https://z-p3-upload.facebook.com/dw.russian/posts/10167081931995472

P.S. На місці МЗС я б запросив Макрона - цезарі зарекомендували себе значно краще.

В Чернигове и области Штайнмайеру много чего показали
Президент Німеччини побував у Корюківці
Принагідно Франк-Вальтер Штайнмаєр ознайомився зі зруйнованими інфраструктурними об’єктами в обласному центрі та поза його межами.
...
Окрім того, Президент Німеччини відвідав Іванівську громаду та поспілкувався з мешканцями Ягідного, історія якого відома всьому світу.

И как результат
Штайнмайер об Украине: Все гораздо страшнее, чем представляют в Германии
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал он.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:59

  airmax78 написав:
  sashaqbl написав:США розлядають можливість передачі Україні ЗРК HAWK. Комплекс середньої дальності розробки кінця 60-их. Знято з озброєння в США тільки в 2002, тобто пройшов кілька модифікацій.
Головна перевага - вироблено величезну кількість дешевих ракет(понад 40 тис.) і може працювати з сучасними РЛС.
Мінуси - незрозумілий стан як ракет так і ЗРК на базах зберігання.
https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-us-considers-hawk-air-defense-equipment-ukraine-say-us-officials-2022-10-25/

Якщо навіть на наших базах зберігання ракети не втратили за 30 років свої властивості - то за американські я спокійний. Нехай надсилають усе що є.

довелось когда-то пообщаться со стареньким флотским пенсом. у кап три в подчинении была бч-2. он говорил об отличии штатовских ракет и советских. в советских было дублирование узлов. в штатовких - условно говоря на эпоксидку проводок посадили и нормуль. у каждого подхода были достоинства и недостатки. надежность, но больший вес и меньшая боевая нагрузка против дешивизны, меньшей надежности, большего количества в штуках, большей боевой нагрузки. это с его слов про давние времена.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:01

  kutuz написав:Как управляется мир и разгораются войны?

Тому що ті, хто керує-приймає рішення (тобто можновладці), не сидять мокрі в холодному окопі та тощо...
А реально грають, граються, як у шахи.
Погралися, в чистенькому костюмі,гарно поїли, тепло поспали та гайда грати далі.
Дипломати)) з цієї ж кагорти.

Саме тому в процесі конкурентної боротьби спіраль розкручується навіть до рівня війни.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pilker написав:довелось когда-то пообщаться со стареньким флотским пенсом. у кап три в подчинении была бч-2. он говорил об отличии штатовских ракет и советских. в советских было дублирование узлов. в штатовких - условно говоря на эпоксидку проводок посадили и нормуль.

З ймовірністю 99% - флотська байка. По-перше, звідки кап-3 знати про особливості реалізації американських ракет, ТТХ так, особливості реалізації - навряд. По-друге, не вірю у відсутність дублювання критичних вузлів. І по-третє, дублювання - це далеко не основне при тривалому зберіганні старих ракет.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:40

  pesikot написав:Штайнмайер об Украине: Все гораздо страшнее, чем представляют в Германии[/url]
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал он.

Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:15

  flyman написав:
  hume написав:Интересная заявление от Шмыгаля.

Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, эффективно работая в Украине, сбивает девять из десяти ракет.


Сейчас, что касается новых вооружений, или успешно модернизированных вооружений прошлых поколений происходит шикарная реклама. При этом с беспрецедентными испытаниями и применениями в боевых условиях.

Уверен,что весь мир, а точнее все мировые министерства обороны смотрят и детально изучают всё представленное западом вооружение, от австралийских bushmaster(ов) до различных комплексов ПВО. Это очень хороший шанс поставить в армию действительно эффективное вооружение, которое можно выбирать не по тех характеристикам от произврлителя, а по реальной информации с поля боя.

И так для всех появился шанс. Одни модернизируют армию, вторые запускают свой ВПК на более чем 25%. Нам поставляют столь необходимое новое вооружение.

тільки ми тут піддослідні кролики

З якого дива кролики?
Випробувачі. Зброї.[/quote]


при мне на даче проходило использование снаряда с дальностью 150 км, а рекламы по поводу нет, передают и хорошо...
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