lapay написав:Не треба навіть брати за приклад давноминулі війни. Досить почитати книжку нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич «Цинкові хлопчики», видану в 1989 роках по гарячих слідах Афганської війни. Адже це було порівняно недавно, більшість із 600 тисяч учасників «окремого військового контингенту» ще й досі живуть.
Найважливіше з того, що прочитав:
Україні час змінити своє ставлення до афганської війни, яка насправді була загарбницькою і ганебною, бо в нас досі плекається культ «воїнів-інтернаціоналістів». І досі продовжують видавати книжки в руслі радянської пропаганди. Лише в Ужгороді я таких нарахував п’ять за останніх десять років.
Радянський солдат в Афганістані був окупантом так само, як і в Будапешті 1956 року чи в Празі 1968-го. А прославляти «героїзм» окупантів – потворно. Тим паче, що тепер ці звірства чинять вже на українській землі.
Радянський солдат в Афганістані був окупантом
згоден на 100%, у мене з цього приводу був диспут з моїм родичом-афганцем (той має орден "червоної зірки" і медалі, але головне він був тяжко поранений і раз на рік вже 25 років їздить до Києва на лікування
-він згоден, що срср був окупантом, але не згоден що забрали всі пільги (особливо лікування в військовому шпиталі за рахунок країни)
Как управляется мир и разгораются войны? Дипломаты лгут журналистам и верят своей же лжи, читая ее в газетах. — Карл Краус
Принагідно Франк-Вальтер Штайнмаєр ознайомився зі зруйнованими інфраструктурними об’єктами в обласному центрі та поза його межами. ... Окрім того, Президент Німеччини відвідав Іванівську громаду та поспілкувався з мешканцями Ягідного, історія якого відома всьому світу.
Якщо навіть на наших базах зберігання ракети не втратили за 30 років свої властивості - то за американські я спокійний. Нехай надсилають усе що є.
довелось когда-то пообщаться со стареньким флотским пенсом. у кап три в подчинении была бч-2. он говорил об отличии штатовских ракет и советских. в советских было дублирование узлов. в штатовких - условно говоря на эпоксидку проводок посадили и нормуль. у каждого подхода были достоинства и недостатки. надежность, но больший вес и меньшая боевая нагрузка против дешивизны, меньшей надежности, большего количества в штуках, большей боевой нагрузки. это с его слов про давние времена.
kutuz написав:Как управляется мир и разгораются войны?
Тому що ті, хто керує-приймає рішення (тобто можновладці), не сидять мокрі в холодному окопі та тощо... А реально грають, граються, як у шахи. Погралися, в чистенькому костюмі,гарно поїли, тепло поспали та гайда грати далі. Дипломати)) з цієї ж кагорти.
Саме тому в процесі конкурентної боротьби спіраль розкручується навіть до рівня війни.
pilker написав:довелось когда-то пообщаться со стареньким флотским пенсом. у кап три в подчинении была бч-2. он говорил об отличии штатовских ракет и советских. в советских было дублирование узлов. в штатовких - условно говоря на эпоксидку проводок посадили и нормуль.
З ймовірністю 99% - флотська байка. По-перше, звідки кап-3 знати про особливості реалізації американських ракет, ТТХ так, особливості реалізації - навряд. По-друге, не вірю у відсутність дублювання критичних вузлів. І по-третє, дублювання - це далеко не основне при тривалому зберіганні старих ракет.
pesikot написав:Штайнмайер об Украине: Все гораздо страшнее, чем представляют в Германии[/url]
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал он.
Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, эффективно работая в Украине, сбивает девять из десяти ракет.
Сейчас, что касается новых вооружений, или успешно модернизированных вооружений прошлых поколений происходит шикарная реклама. При этом с беспрецедентными испытаниями и применениями в боевых условиях.
Уверен,что весь мир, а точнее все мировые министерства обороны смотрят и детально изучают всё представленное западом вооружение, от австралийских bushmaster(ов) до различных комплексов ПВО. Это очень хороший шанс поставить в армию действительно эффективное вооружение, которое можно выбирать не по тех характеристикам от произврлителя, а по реальной информации с поля боя.
И так для всех появился шанс. Одни модернизируют армию, вторые запускают свой ВПК на более чем 25%. Нам поставляют столь необходимое новое вооружение.
тільки ми тут піддослідні кролики
З якого дива кролики? Випробувачі. Зброї.[/quote]
при мне на даче проходило использование снаряда с дальностью 150 км, а рекламы по поводу нет, передают и хорошо...