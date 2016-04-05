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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:24
У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.
Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
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yanyura
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:42
yanyura написав:
У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.
Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
підпадають під "суки", співпрацюють із окупаційною владою
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:44
Hotab написав: edvardd написав:
при мне на даче проходило использование снаряда с дальностью 150 км
Звідки впевненість, що полетіло на 150км? Чи там візуально інша ракета, а ви вмієте їх розрізняти?
я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...
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Додано: Сер 26 жов, 2022 16:50
detroytred написав: kutuz написав:
Как управляется мир и разгораются войны?
Тому що ті, хто керує-приймає рішення (тобто можновладці), не сидять мокрі в холодному окопі та тощо...
А реально грають, граються, як у шахи.
Погралися, в чистенькому костюмі,гарно поїли, тепло поспали та гайда грати далі.
Дипломати)) з цієї ж кагорти.
Саме тому в процесі конкурентної боротьби спіраль розкручується навіть до рівня війни.
+100
Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:01
edvardd написав:
я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...
Можна детальніше, що це за снаряд?
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sashaqbl
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:01
sashaqbl написав:
З ймовірністю 99% - флотська байка.
может быть
sashaqbl написав:
По-перше, звідки кап-3 знати про особливості реалізації американських ракет, ТТХ так, особливості реалізації - навряд.
допускаю шо могли доводить инфу на служебной подготовке. как вариант.
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pilker
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Додано: Сер 26 жов, 2022 17:03
yanyura написав:
Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
Я не юрист, але мені здається що це підпадає під пункт: "Передача матеріальних ресурсів військовим держави-агресора, господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором".
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