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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2520252125222523
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:24

У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.

Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:42

  yanyura написав:У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.

Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?

підпадають під "суки", співпрацюють із окупаційною владою
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:44

  Hotab написав:
  edvardd написав:при мне на даче проходило использование снаряда с дальностью 150 км

Звідки впевненість, що полетіло на 150км? Чи там візуально інша ракета, а ви вмієте їх розрізняти?

я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:50

  detroytred написав:
  kutuz написав:Как управляется мир и разгораются войны?

Тому що ті, хто керує-приймає рішення (тобто можновладці), не сидять мокрі в холодному окопі та тощо...
А реально грають, граються, як у шахи.
Погралися, в чистенькому костюмі,гарно поїли, тепло поспали та гайда грати далі.
Дипломати)) з цієї ж кагорти.

Саме тому в процесі конкурентної боротьби спіраль розкручується навіть до рівня війни.

+100

Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
kutuz
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...

Можна детальніше, що це за снаряд?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:01

  sashaqbl написав:З ймовірністю 99% - флотська байка.

может быть
  sashaqbl написав:По-перше, звідки кап-3 знати про особливості реалізації американських ракет, ТТХ так, особливості реалізації - навряд.

допускаю шо могли доводить инфу на служебной подготовке. как вариант.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?

Я не юрист, але мені здається що це підпадає під пункт: "Передача матеріальних ресурсів військовим держави-агресора, господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором".
sashaqbl
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