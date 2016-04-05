Додано: Сер 26 жов, 2022 18:30

sashaqbl написав: edvardd написав: я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал... я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...

Можна детальніше, що це за снаряд? Можна детальніше, що це за снаряд?

Изделие Ramjet 155 представляет собой артиллерийский снаряд особой конструкции с повышенной дальностью стрельбы. Он предназначается для использования с 155-мм артиллерийскими системами, как существующими со стволами длиной 39 калибров, так и с перспективными 58-калиберными. При этом наилучшие характеристики снаряд покажет с более длинным стволом.Снаряд от Nammo и Boeing имеет калибр 155 мм и длину около 1 м. Внешне он похож на стандартные снаряды, однако вместо заостренной головной части предусматривается лобовой воздухозаборник. Внутри последнего находится веретенообразное центральное тело, занимающее около половины длины корпуса. На боковой поверхности корпуса находятся раскладываемые в полете рули, а в дне предусмотрено сопло двигателя.Часть объемов корпуса отдана под сверхзвуковой ПВРД. Сжатие воздуха перед двигателем обеспечивается высокой скоростью полета и конфигурацией заборного устройства. Двигатель работает на твердом топливе в виде цилиндрической шашки с продольным каналом. В имеющемся объеме можно разместить заряд с временем горения до 40-50 с.Снаряд предназначается для поражения целей с заранее известными координатами. Для этого он оснащен системой спутниковой навигации и средствами управления. Коррекция траектории в полете осуществляется аэродинамическим способом, при помощи набора рулей. Основная аппаратура управления помещается внутри центрального тела воздухозаборника. В этом же корпусе размещается боевая часть неизвестной массы.Точные характеристики изделия Ramjet 155 пока не сообщались. При этом техническое задание на проект ERAP предусматривает дальность не менее 100 км при использовании перспективных дальнобойных орудий. Компания Nammo, в свою очередь, говорила о принципиальной возможности создания 155-мм снаряда с дальностью до 150 км.Как следует из последних сообщений, Nammo и Boeing Phantom Works завершили разработку и заводские испытания нового снаряда. Расчетные характеристики получили подтверждение, и теперь проект может переходить на следующий этап. Готовое изделие Ramjet 155 представят заказчику, и он проведет свои собственные испытания.Пентагон должен будет вновь подтвердить заявленные характеристики, а также определить их соответствие техническому заданию программы. Кроме того, заказчику предстоит сравнить Ramjet 155 с другими конкурсными разработками и выбрать наиболее удачный образец. Этот снаряд, при необходимости, пройдет процесс доводки и будет рекомендован к принятию на вооружение.Судя по доступным данным, совместная разработка Boeing и Nammo имеет все шансы победить в конкурсной части программы и поступить на вооружение. Удастся ли получить такие результаты, станет известно позже. Однако уже сейчас можно говорить, что двум компаниям удалось реализовать любопытную идею, ранее существовавшую только в виде технических предложений.Ramjet 155 имеет характерную конструкцию и выгодно отличается от активно-реактивных снарядов традиционного типа. Вместо газогенератора или ракетного двигателя он несет «полноразмерный» ПВРД с увеличенной тягой и большим временем работы. С их помощью снаряд получает больший разгон, а вместе с ним и увеличенную дальность полета.