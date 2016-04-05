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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2521252225232524>
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:24

У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.

Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:42

  yanyura написав:У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.

Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?

підпадають під "суки", співпрацюють із окупаційною владою
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:44

  Hotab написав:
  edvardd написав:при мне на даче проходило использование снаряда с дальностью 150 км

Звідки впевненість, що полетіло на 150км? Чи там візуально інша ракета, а ви вмієте їх розрізняти?

я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:50

  detroytred написав:
  kutuz написав:Как управляется мир и разгораются войны?

Тому що ті, хто керує-приймає рішення (тобто можновладці), не сидять мокрі в холодному окопі та тощо...
А реально грають, граються, як у шахи.
Погралися, в чистенькому костюмі,гарно поїли, тепло поспали та гайда грати далі.
Дипломати)) з цієї ж кагорти.

Саме тому в процесі конкурентної боротьби спіраль розкручується навіть до рівня війни.

+100

Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
kutuz
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...

Можна детальніше, що це за снаряд?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:01

  sashaqbl написав:З ймовірністю 99% - флотська байка.

может быть
  sashaqbl написав:По-перше, звідки кап-3 знати про особливості реалізації американських ракет, ТТХ так, особливості реалізації - навряд.

допускаю шо могли доводить инфу на служебной подготовке. как вариант.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?

Я не юрист, але мені здається що це підпадає під пункт: "Передача матеріальних ресурсів військовим держави-агресора, господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kutuz написав:Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"


генерал Лебедь был обычным держимордой ...такой же уебан как Суровкин, Мезинцев и др.
ничем нормальным он себя в жизни не проявил...приводите тогда цитаты пуйла/шойгу
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал войну в Украине джихадом
Это – джихад, сказал глава Чечни и добавил, что "чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать

Я вот не понял, когда РФ стала не православной, а мусульманской, если обьявили джехад

А ещё, где и когда напали на чеченских командиров ? :)

Кадыров пугает своими тик-ток военами, но это московиты боятся кадыровцев. А украинцы не боятся
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:30

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...

Можна детальніше, що це за снаряд?

Изделие Ramjet 155 представляет собой артиллерийский снаряд особой конструкции с повышенной дальностью стрельбы. Он предназначается для использования с 155-мм артиллерийскими системами, как существующими со стволами длиной 39 калибров, так и с перспективными 58-калиберными. При этом наилучшие характеристики снаряд покажет с более длинным стволом.
Снаряд от Nammo и Boeing имеет калибр 155 мм и длину около 1 м. Внешне он похож на стандартные снаряды, однако вместо заостренной головной части предусматривается лобовой воздухозаборник. Внутри последнего находится веретенообразное центральное тело, занимающее около половины длины корпуса. На боковой поверхности корпуса находятся раскладываемые в полете рули, а в дне предусмотрено сопло двигателя.
Часть объемов корпуса отдана под сверхзвуковой ПВРД. Сжатие воздуха перед двигателем обеспечивается высокой скоростью полета и конфигурацией заборного устройства. Двигатель работает на твердом топливе в виде цилиндрической шашки с продольным каналом. В имеющемся объеме можно разместить заряд с временем горения до 40-50 с.
Снаряд предназначается для поражения целей с заранее известными координатами. Для этого он оснащен системой спутниковой навигации и средствами управления. Коррекция траектории в полете осуществляется аэродинамическим способом, при помощи набора рулей. Основная аппаратура управления помещается внутри центрального тела воздухозаборника. В этом же корпусе размещается боевая часть неизвестной массы.
Точные характеристики изделия Ramjet 155 пока не сообщались. При этом техническое задание на проект ERAP предусматривает дальность не менее 100 км при использовании перспективных дальнобойных орудий. Компания Nammo, в свою очередь, говорила о принципиальной возможности создания 155-мм снаряда с дальностью до 150 км.
Как следует из последних сообщений, Nammo и Boeing Phantom Works завершили разработку и заводские испытания нового снаряда. Расчетные характеристики получили подтверждение, и теперь проект может переходить на следующий этап. Готовое изделие Ramjet 155 представят заказчику, и он проведет свои собственные испытания.
Пентагон должен будет вновь подтвердить заявленные характеристики, а также определить их соответствие техническому заданию программы. Кроме того, заказчику предстоит сравнить Ramjet 155 с другими конкурсными разработками и выбрать наиболее удачный образец. Этот снаряд, при необходимости, пройдет процесс доводки и будет рекомендован к принятию на вооружение.
Судя по доступным данным, совместная разработка Boeing и Nammo имеет все шансы победить в конкурсной части программы и поступить на вооружение. Удастся ли получить такие результаты, станет известно позже. Однако уже сейчас можно говорить, что двум компаниям удалось реализовать любопытную идею, ранее существовавшую только в виде технических предложений.
Ramjet 155 имеет характерную конструкцию и выгодно отличается от активно-реактивных снарядов традиционного типа. Вместо газогенератора или ракетного двигателя он несет «полноразмерный» ПВРД с увеличенной тягой и большим временем работы. С их помощью снаряд получает больший разгон, а вместе с ним и увеличенную дальность полета.
edvardd
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