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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2521252225232524
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:56

Панікі нєт! Нєєєєт! Пачєму хахли ржут?

Пішли кацапські вкиди про замороження війни. Підгоріло вже знатно?
Масква, панікі нєт:
"До трети чиновников из московской мэрии уехали из России после гибели в Украине мобилизованного коллеги. Также уезжают сотрудники подведомственных российскому правительству организаций и министерств.
Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчиненным городу, ее не обещали вовсе.
"Бегут так, что пятки сверкают, – говорит один из анонимных собеседников "Верстки". – До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".
В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта Москвы из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули Россию."

Мобілізація у московській мерії? :shock: Шкода, що не судилося. Зате безболісно вирішили проблему скорочення штату :mrgreen:
fler
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