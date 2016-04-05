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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2521252225232524
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:56

Панікі нєт! Нєєєєт! Пачєму хахли ржут?

Пішли кацапські вкиди про замороження війни. Підгоріло вже знатно?
Масква, панікі нєт:
"До трети чиновников из московской мэрии уехали из России после гибели в Украине мобилизованного коллеги. Также уезжают сотрудники подведомственных российскому правительству организаций и министерств.
Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчиненным городу, ее не обещали вовсе.
"Бегут так, что пятки сверкают, – говорит один из анонимных собеседников "Верстки". – До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".
В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта Москвы из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули Россию."

Мобілізація у московській мерії? :shock: Шкода, що не судилося. Зате безболісно вирішили проблему скорочення штату :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:12

и все таки кацапы НЕреально тупые

"МЗС РФ видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"

"На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року."

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/26/7373651/
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Изделие Ramjet 155 представляет собой артиллерийский снаряд особой конструкции с повышенной дальностью стрельбы.

А як ви визначили, що це саме Ramjet 155, а не М549, XM1128 чи ескалібур?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:03

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:Изделие Ramjet 155 представляет собой артиллерийский снаряд особой конструкции с повышенной дальностью стрельбы.

А як ви визначили, що це саме Ramjet 155, а не М549, XM1128 чи ескалібур?

я ж писал, по звуку полёта, как у реактивного самолёта, в ютубе есть видосики...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:11

edvardd тобто ви вважаєте, що звук польоту активно-реактивних снарядів різних типів дуже сильно відрізняється?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:27

  prodigy написав:
  kutuz написав:Во время чеченской войны генерал Лебедь говорил: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"


генерал Лебедь был обычным держимордой ...такой же уебан как Суровкин, Мезинцев и др.
ничем нормальным он себя в жизни не проявил...приводите тогда цитаты пуйла/шойгу

Он умер в 2002
kutuz
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