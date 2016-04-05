Пішли кацапські вкиди про замороження війни. Підгоріло вже знатно?
Масква, панікі нєт:
"До трети чиновников из московской мэрии уехали из России после гибели в Украине мобилизованного коллеги. Также уезжают сотрудники подведомственных российскому правительству организаций и министерств.
Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчиненным городу, ее не обещали вовсе.
"Бегут так, что пятки сверкают, – говорит один из анонимных собеседников "Верстки". – До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку".
В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта Москвы из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули Россию."
Мобілізація у московській мерії? Шкода, що не судилося. Зате безболісно вирішили проблему скорочення штату