Пішли кацапські вкиди про замороження війни. Підгоріло вже знатно? Масква, панікі нєт: "До трети чиновников из московской мэрии уехали из России после гибели в Украине мобилизованного коллеги. Также уезжают сотрудники подведомственных российскому правительству организаций и министерств. Рядовым сотрудникам московской мэрии не предоставили вовремя обещанную бронь, а государственным организациям, подчиненным городу, ее не обещали вовсе. "Бегут так, что пятки сверкают, – говорит один из анонимных собеседников "Верстки". – До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку". В одном из подведомственных учреждений Департамента транспорта Москвы из-за отсутствия сотрудников потеряли несколько важных бюджетных документов, их не удалось найти и восстановить, так как сотрудники ранее покинули Россию."
Мобілізація у московській мерії? Шкода, що не судилося. Зате безболісно вирішили проблему скорочення штату
pesikot написав:Штайнмайер об Украине: Все гораздо страшнее, чем представляют в Германии[/url]
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии. Меня шокировали истории, которые нам рассказывали", - сказал он.
Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Не везде. На одном англоязычном форуме мне периодически пишет канадец, спрашивает, что да как. Так у меня впечатление, что в его представлении все намного страшнее, чем вюв нашем реальном Харькове