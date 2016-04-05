yanyura написав:У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.
Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
если смотреть по практике освобождённых территорий Харьковской области - безусловно, да.
edvardd написав:. Компания Nammo, в свою очередь, говорила о принципиальной возможности создания 155-мм снаряда с дальностью до 150 км.
Леонардо да Винчи говорил о принципиальной возможности вертолета...и даже что-то там схематично чертил в блокнотике... Там какие-то жалкие 450 лет от "принципиальной возможности" до реализации, подумаешь....