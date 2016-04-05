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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2522252325242525
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:05

  yanyura написав:У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.

Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
если смотреть по практике освобождённых территорий Харьковской области - безусловно, да.
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:06

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:я вычислил снаряд по звуку, он специфический, как у реактивного самолёта, в снаряде есть воздухозаборник...а дальше ттх прочитал...

Можна детальніше, що це за снаряд?
с фотонным приводом, очевидно же ...
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:12

  edvardd написав:. Компания Nammo, в свою очередь, говорила о принципиальной возможности создания 155-мм снаряда с дальностью до 150 км.

Леонардо да Винчи говорил о принципиальной возможности вертолета...и даже что-то там схематично чертил в блокнотике...
Там какие-то жалкие 450 лет от "принципиальной возможности" до реализации, подумаешь....
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:17

  sashaqbl написав:edvardd тобто ви вважаєте, що звук польоту активно-реактивних снарядів різних типів дуже сильно відрізняється?

не только полёта, но и выхода, у эскалибура ускоритель включается секунд через 5, у рамджета через секунду, у эскалибура нет воздухозаборника, там звук другой...
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1
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:21

  edvardd написав:
  sashaqbl написав:edvardd тобто ви вважаєте, що звук польоту активно-реактивних снарядів різних типів дуже сильно відрізняється?

не только полёта, но и выхода, у эскалибура ускоритель включается секунд через 5, у рамджета через секунду, у эскалибура нет воздухозаборника, там звук другой...

Оно, конечно, по звуку выстрела сразу понятно, что снаряд улетел на 150 км, ага...
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 21:32

https://meduza.io/feature/2022/10/26/ot ... e-rossiyan

Антоновский мост и паромная переправа
https://t.me/c/1213857563/15822

Збитий біля Одеси іранський БПЛА «Mohajer-6» оздоблений двигуном австрійської компанії Rotax, яка контролюється канадським авіавиробником Bombardier.

https://t.me/sergiinaumovych/4224
(По ссылке фото)
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