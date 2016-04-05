yanyura написав:У нас орки уже заняли для житья все организации - школу, музыкальную школу, детский садик, дом культуры, бывшие ПМК и РСУ и т.д., также селятся в квартиры/дома людей, выехавших на подконтрольную территорию.
Интересно, те жители поселка (включая председателей ОСББ), которые показывают/приводят орков к тем квартирам/домам подпадают под определение "коллаборанты" с соотв. наказанием за это?
если смотреть по практике освобождённых территорий Харьковской области - безусловно, да.
edvardd написав:. Компания Nammo, в свою очередь, говорила о принципиальной возможности создания 155-мм снаряда с дальностью до 150 км.
Леонардо да Винчи говорил о принципиальной возможности вертолета...и даже что-то там схематично чертил в блокнотике... Там какие-то жалкие 450 лет от "принципиальной возможности" до реализации, подумаешь....
hume написав: К сожалению не вижу (и не слышу) про наши наработки и, тем более, производство. Сейчас речь не об Ольхе и Нептуне, а о чем то более простом,что можно производить в больших масштабах, чтоб дёшево и много, чтоб противник не расслаблялся. Иначе выделение огромных сумм на дороги выглядит, как минимум, странно.
И не должны слышать. Но могу обнадежить. Скоро узнаете.
hume написав: К сожалению не вижу (и не слышу) про наши наработки и, тем более, производство. Сейчас речь не об Ольхе и Нептуне, а о чем то более простом,что можно производить в больших масштабах, чтоб дёшево и много, чтоб противник не расслаблялся. Иначе выделение огромных сумм на дороги выглядит, как минимум, странно.
И не должны слышать. Но могу обнадежить. Скоро узнаете.
Даже если узнаем, это будут единичные залпы, ничего не изменят. Надо было в 2019, 2020 и 2021 в три смены клепать.
hume написав: К сожалению не вижу (и не слышу) про наши наработки и, тем более, производство. Сейчас речь не об Ольхе и Нептуне, а о чем то более простом,что можно производить в больших масштабах, чтоб дёшево и много, чтоб противник не расслаблялся. Иначе выделение огромных сумм на дороги выглядит, как минимум, странно.
И не должны слышать. Но могу обнадежить. Скоро узнаете.
Такие новости всегда радостно слышать, будем ждать, но как то я пессимистически настроен. И ведь всё умеем, есть технологии, но нет железной воли.