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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2523252425252526
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 00:41

  hume написав:Такие новости всегда радостно слышать, будем ждать, но как то я пессимистически настроен. И ведь всё умеем, есть технологии, но нет железной воли.
Все будет хорошо, а то что Зебра рассказывает это все фигня. Знал бы прикуп жил бы в Майями :).
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 01:22

  vitaliian написав:https://meduza.io/feature/2022/10/26/otstupivshie-iz-balaklei-rossiyskie-voennye-brosili-tysyachi-dokumentov-po-nim-zhurnalisty-reuters-vosstanovili-chto-proishodilo-v-shtabe-rossiyan
Антоновский мост и паромная переправа
https://t.me/c/1213857563/15822
Збитий біля Одеси іранський БПЛА «Mohajer-6» оздоблений двигуном австрійської компанії Rotax, яка контролюється канадським авіавиробником Bombardier.
https://t.me/sergiinaumovych/4224
(По ссылке фото)

Недарма я завжди був антіглобалістом :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 01:34

  juristkostya написав:
  Starikan написав: Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Не везде. На одном англоязычном форуме мне периодически пишет канадец, спрашивает, что да как. Так у меня впечатление, что в его представлении все намного страшнее, чем вюв нашем реальном Харькове

Я кажу про Європу, вона завжди дуже сильно залежала економічно від СРСР, а зараз - від рашки. Плюс людські та інформаційні зв'язки, географічна близкість, популярність радянської ідеології, різні фратерніте-егаліте, в кінці кінців - антиамериканізм. Північна Америка - то зовсім інша справа, їй начхати на рашку, там дуже співчувають Україні та біженцям (маю можливість безпосереднього спілкування).
Starikan
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