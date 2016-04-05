vitaliian написав:https://meduza.io/feature/2022/10/26/otstupivshie-iz-balaklei-rossiyskie-voennye-brosili-tysyachi-dokumentov-po-nim-zhurnalisty-reuters-vosstanovili-chto-proishodilo-v-shtabe-rossiyan Антоновский мост и паромная переправа https://t.me/c/1213857563/15822
Збитий біля Одеси іранський БПЛА «Mohajer-6» оздоблений двигуном австрійської компанії Rotax, яка контролюється канадським авіавиробником Bombardier. https://t.me/sergiinaumovych/4224 (По ссылке фото)
Starikan написав: Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Не везде. На одном англоязычном форуме мне периодически пишет канадец, спрашивает, что да как. Так у меня впечатление, что в его представлении все намного страшнее, чем вюв нашем реальном Харькове
Я кажу про Європу, вона завжди дуже сильно залежала економічно від СРСР, а зараз - від рашки. Плюс людські та інформаційні зв'язки, географічна близкість, популярність радянської ідеології, різні фратерніте-егаліте, в кінці кінців - антиамериканізм. Північна Америка - то зовсім інша справа, їй начхати на рашку, там дуже співчувають Україні та біженцям (маю можливість безпосереднього спілкування).