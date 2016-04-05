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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2523252425252526
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 01:34

  juristkostya написав:
  Starikan написав: Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Не везде. На одном англоязычном форуме мне периодически пишет канадец, спрашивает, что да как. Так у меня впечатление, что в его представлении все намного страшнее, чем вюв нашем реальном Харькове

Я кажу про Європу, вона завжди дуже сильно залежала економічно від СРСР, а зараз - від рашки. Плюс людські та інформаційні зв'язки, географічна близкість, популярність радянської ідеології, різні фратерніте-егаліте, в кінці кінців - антиамериканізм. Північна Америка - то зовсім інша справа, їй начхати на рашку, там дуже співчувають Україні та біженцям (маю можливість безпосереднього спілкування).
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 04:57

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:слушаешь Арестовича победа тоже вот вот наступит.

Ну, не знаю. Слушаю его плюс-минус раз в неделю, таких вот оптимистичных обещаний не припомню ни одного. Наоборот, всегда очень осторожно, и больше о трудностях, чем о достижениях.

А в чому сенс такого времяпрепровождєнія. Уміляєт, як вони з Шейгіним умнічают "ніочем", тупо работают на узнаваемость/ раскрутка себя/витягнути по- більше грошей.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 05:01

  Zebra написав:
  otg написав:
  hume написав:
К сожалению не вижу (и не слышу) про наши наработки и, тем более, производство. Сейчас речь не об Ольхе и Нептуне, а о чем то более простом,что можно производить в больших масштабах, чтоб дёшево и много, чтоб противник не расслаблялся. Иначе выделение огромных сумм на дороги выглядит, как минимум, странно.
И не должны слышать. Но могу обнадежить. Скоро узнаете. :)

Даже если узнаем, это будут единичные залпы, ничего не изменят. Надо было в 2019, 2020 и 2021 в три смены клепать.

А до 2019 не треба було?
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 06:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:А до 2019 не треба було?
тогда жали руки,обнимали
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wisznia2021 написав:А в чому сенс такого времяпрепровождєнія. Уміляєт, як вони з Шейгіним умнічают "ніочем", тупо работают на узнаваемость/ раскрутка себя/витягнути по- більше грошей.


чого дивуватись...
блогерство-це ж процес, його не можна зупиняти

тільки уявіть собі: Шейгин один в студії-каже "дзвонив Арестовичу, той відповів що реальних значних новостей з фронту не має, а бути посміховиськом і толочити воду в ступі 40-45 хвилин він не бажає (краще приділити час дітям), тому на сьогодні це все, до побачення"-ви так уявляєте собі?
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 08:54

  prodigy написав:Шейгин один в студії-каже "дзвонив Арестовичу, той відповів що реальних значних новостей з фронту не має

Ситуация на Херсонском направлении меняется «в неприятную сторону» для Украины, заявил Алексей Арестович

По словам советника офиса президента Украины, Россия перебросила в регион «огромную военную силу» — около шести батальонно-тактических групп. Арестович считает, что «смолоть» это подкрепление будет «очень-очень тяжело».

В то же время власти аннексированной Херсонской области вывезли из Херсона администрацию на левый берег Днепра. Всего на левый берег по состоянию на 26 октября было эвакуировано более 70 тысяч человек.
https://t.me/meduzalive/72111


Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D

Тем временем на РФ идёт рекламна кампания "избавься от старого мужа и получи выплаты"
https://t.me/sergiinaumovych/4233
Обычно такие истории не афишируют, а тут прямо тираж в каждом сми

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 жов, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:10

  Wisznia2021 написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:слушаешь Арестовича победа тоже вот вот наступит.

Ну, не знаю. Слушаю его плюс-минус раз в неделю, таких вот оптимистичных обещаний не припомню ни одного. Наоборот, всегда очень осторожно, и больше о трудностях, чем о достижениях.

А в чому сенс такого времяпрепровождєнія. Уміляєт, як вони з Шейгіним умнічают "ніочем", тупо работают на узнаваемость/ раскрутка себя/витягнути по- більше грошей.

Обычно, изложение ситуации на фронте занимает до 15 минут. Для важного вопроса это немного, тем более, если раз в неделю.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:15

  prodigy написав:
  Wisznia2021 написав:А в чому сенс такого времяпрепровождєнія. Уміляєт, як вони з Шейгіним умнічают "ніочем", тупо работают на узнаваемость/ раскрутка себя/витягнути по- більше грошей.


чого дивуватись...
блогерство-це ж процес, його не можна зупиняти

тільки уявіть собі: Шейгин один в студії-каже "дзвонив Арестовичу, той відповів що реальних значних новостей з фронту не має, а бути посміховиськом і толочити воду в ступі 40-45 хвилин він не бажає (краще приділити час дітям), тому на сьогодні це все, до побачення"-ви так уявляєте собі?

Это, конечно, кому как повезет, но в моем ю-тубе есть кнопка "выключить". Я ею пользуюсь, когда от новостей они переходят к рассуждениям.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 09:39

  vitaliian написав:
Збитий біля Одеси іранський БПЛА «Mohajer-6» оздоблений двигуном австрійської компанії Rotax, яка контролюється канадським авіавиробником Bombardier.

https://t.me/sergiinaumovych/4224
(По ссылке фото)

Що заважає Україні закупити такі двигуни для своїх беспілотників? Є хоч одна причина?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Що заважає Україні закупити такі двигуни для своїх беспілотників? Є хоч одна причина?

А треба? Україна сама робить двигуни для турецьких безпілотників...
sashaqbl
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