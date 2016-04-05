Starikan написав: Пропаганда везде работает одинаково: хоть в сссре (много мы знали о реально происходившем в Венгрии, ЧССР, Афгане?), хоть в Германии. И "советские трудящиеся", и немецкие бюргеры не хотят ничего слышать о проблемах в других странах.
Не везде. На одном англоязычном форуме мне периодически пишет канадец, спрашивает, что да как. Так у меня впечатление, что в его представлении все намного страшнее, чем вюв нашем реальном Харькове
Я кажу про Європу, вона завжди дуже сильно залежала економічно від СРСР, а зараз - від рашки. Плюс людські та інформаційні зв'язки, географічна близкість, популярність радянської ідеології, різні фратерніте-егаліте, в кінці кінців - антиамериканізм. Північна Америка - то зовсім інша справа, їй начхати на рашку, там дуже співчувають Україні та біженцям (маю можливість безпосереднього спілкування).
hume написав: К сожалению не вижу (и не слышу) про наши наработки и, тем более, производство. Сейчас речь не об Ольхе и Нептуне, а о чем то более простом,что можно производить в больших масштабах, чтоб дёшево и много, чтоб противник не расслаблялся. Иначе выделение огромных сумм на дороги выглядит, как минимум, странно.
И не должны слышать. Но могу обнадежить. Скоро узнаете.
Даже если узнаем, это будут единичные залпы, ничего не изменят. Надо было в 2019, 2020 и 2021 в три смены клепать.
Wisznia2021 написав:А в чому сенс такого времяпрепровождєнія. Уміляєт, як вони з Шейгіним умнічают "ніочем", тупо работают на узнаваемость/ раскрутка себя/витягнути по- більше грошей.
чого дивуватись... блогерство-це ж процес, його не можна зупиняти
тільки уявіть собі: Шейгин один в студії-каже "дзвонив Арестовичу, той відповів що реальних значних новостей з фронту не має, а бути посміховиськом і толочити воду в ступі 40-45 хвилин він не бажає (краще приділити час дітям), тому на сьогодні це все, до побачення"-ви так уявляєте собі?
prodigy написав:Шейгин один в студії-каже "дзвонив Арестовичу, той відповів що реальних значних новостей з фронту не має
Ситуация на Херсонском направлении меняется «в неприятную сторону» для Украины, заявил Алексей Арестович
По словам советника офиса президента Украины, Россия перебросила в регион «огромную военную силу» — около шести батальонно-тактических групп. Арестович считает, что «смолоть» это подкрепление будет «очень-очень тяжело».
В то же время власти аннексированной Херсонской области вывезли из Херсона администрацию на левый берег Днепра. Всего на левый берег по состоянию на 26 октября было эвакуировано более 70 тысяч человек. https://t.me/meduzalive/72111
Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает.
Тем временем на РФ идёт рекламна кампания "избавься от старого мужа и получи выплаты" https://t.me/sergiinaumovych/4233 Обычно такие истории не афишируют, а тут прямо тираж в каждом сми
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 жов, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021 написав:А в чому сенс такого времяпрепровождєнія. Уміляєт, як вони з Шейгіним умнічают "ніочем", тупо работают на узнаваемость/ раскрутка себя/витягнути по- більше грошей.
чого дивуватись... блогерство-це ж процес, його не можна зупиняти
тільки уявіть собі: Шейгин один в студії-каже "дзвонив Арестовичу, той відповів що реальних значних новостей з фронту не має, а бути посміховиськом і толочити воду в ступі 40-45 хвилин він не бажає (краще приділити час дітям), тому на сьогодні це все, до побачення"-ви так уявляєте собі?
Это, конечно, кому как повезет, но в моем ю-тубе есть кнопка "выключить". Я ею пользуюсь, когда от новостей они переходят к рассуждениям.