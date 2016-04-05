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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:04
То що по Херсону?
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Investor_K
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:22
vitaliian написав:
Тем временем на РФ идёт рекламна кампания "избавься от старого мужа и получи выплаты"
ИПСО с др. стороны: "Приведи в армию друга и получи 20000грн"
В данном случае, по моему это наше ИПСО. На самом деле там всеобщее помешательство на "патриотизме". Если детей подключили к агитации идти на войну, то это обще...Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
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otg
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:23
sashaqbl написав: BIGor написав:
Що заважає Україні закупити такі двигуни для своїх беспілотників? Є хоч одна причина?
А треба? Україна сама робить двигуни для турецьких безпілотників...
Нам масові дешеві свої БПЛА треба чи ні? Як думаєте?
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:23
Investor_K написав:
То що по Херсону?
Повільний рух вперед.
Не заходячи за передній край своїх військ, видно Херсон навіть на limiting low height.
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Hotab
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:27
Hotab написав: Investor_K написав:
То що по Херсону?
Повільний рух вперед.
Не заходячи за передній край своїх військ, видно Херсон навіть на limiting low height.
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
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Zebra
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:33
vitaliian написав:
Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает.
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
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Zebra
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:33
Zebra написав: Hotab написав: Investor_K написав:
То що по Херсону?
Повільний рух вперед.
Не заходячи за передній край своїх військ, видно Херсон навіть на limiting low height.
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Якщо на 2-3 км підійти до мосту (а там і понтонний), то буде панічне бігство з міста. Нікому не захочеться в полон. Бо 2-3 км - це простріл уже не Хаймарсами, а всім, від мінометів з АГС-ми до швидкострільних бортових гармат бронетехніки.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 27 жов, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:36
Zebra написав:
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Відбудуємо.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:40
Zebra написав:
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
А шо там за дві бавовни було вчора після 22-00 в Білорусі (Осіповичі)?
Щось багато тривожних новин про Бєлгород...
Востаннє редагувалось fler
в Чет 27 жов, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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