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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25252526252725282529>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:04

То що по Херсону?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:22

  vitaliian написав:Тем временем на РФ идёт рекламна кампания "избавься от старого мужа и получи выплаты"
ИПСО с др. стороны: "Приведи в армию друга и получи 20000грн" :) В данном случае, по моему это наше ИПСО. На самом деле там всеобщее помешательство на "патриотизме". Если детей подключили к агитации идти на войну, то это обще...Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:23

  sashaqbl написав:
  BIGor написав:Що заважає Україні закупити такі двигуни для своїх беспілотників? Є хоч одна причина?

А треба? Україна сама робить двигуни для турецьких безпілотників...

Нам масові дешеві свої БПЛА треба чи ні? Як думаєте?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:23

  Investor_K написав:То що по Херсону?

Повільний рух вперед.
Не заходячи за передній край своїх військ, видно Херсон навіть на limiting low height.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:27

  Hotab написав:
  Investor_K написав:То що по Херсону?

Повільний рух вперед.
Не заходячи за передній край своїх військ, видно Херсон навіть на limiting low height.

Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:33

  vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D


На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:33

  Zebra написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:То що по Херсону?

Повільний рух вперед.
Не заходячи за передній край своїх військ, видно Херсон навіть на limiting low height.

Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.

Якщо на 2-3 км підійти до мосту (а там і понтонний), то буде панічне бігство з міста. Нікому не захочеться в полон. Бо 2-3 км - це простріл уже не Хаймарсами, а всім, від мінометів з АГС-ми до швидкострільних бортових гармат бронетехніки.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 жов, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:36

  Zebra написав:Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.


Відбудуємо.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:40

  Zebra написав:
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.


А шо там за дві бавовни було вчора після 22-00 в Білорусі (Осіповичі)?
Щось багато тривожних новин про Бєлгород... :roll:
Востаннє редагувалось fler в Чет 27 жов, 2022 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:41

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D


На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Хорошо что есть зебра на ветке. Кто бы ещё панику нагонял?
vitaliian
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