RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2526252725282529>
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 15.02.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:44

  otg написав:Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
там многие и хотели бы остаться в стороне но стукачи сразу донесут кто не целовал портрет вождя, дальше обыски, найдут наркоту или визитку яроша. Потом неси 1,5 млн прокурору на откуп
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14778
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:52

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D


На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Какими силами интересно это будет осуществляеться? Как по мне, то наооборот шансов причинить значительный ущерб Киеву именно бомбежками уменьшается с каждым днём. Хотя разным истеричкам, паникёрам и жертвам "смертельного" ковида может казаться по другому.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 980
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:53

  vitaliian написав:
  otg написав:Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
там многие и хотели бы остаться в стороне но стукачи сразу донесут кто не целовал портрет вождя, дальше обыски, найдут наркоту или визитку яроша. Потом неси 1,5 млн прокурору на откуп
"Некоторых" мало, очень мало. Осн масса зомбирована до умопомрачения. Им показываешь разрушенные города, а они говорят это все Америка виновата. Если б не Америка мы все целовались бы в засос :)
otg
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 11:58

  roberto dark написав: Какими силами интересно это будет осуществляеться? Как по мне, то наооборот шансов причинить значительный ущерб Киеву именно бомбежками уменьшается с каждым днём. Хотя разным истеричкам, паникёрам и жертвам "смертельного" ковида может казаться по другому.
Без паники конечно, но преуменьшать проблемы не стоит. То что они могут полностью разрушить энергоинфраструктуру опасность реальная. И ущерб суперсерьезный. К сожалению ракеты у них еще есть. Да и еще висит угроза поставок иранских.
otg
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:15

  Hotab написав:
  Zebra написав:На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети.

Гіперзвукові ракети, Іскандери, С-300 не перехоплюються. Якщо тренуються на МіГ-31 кожен день, значит будуть бити саме ними, якщо стягнули купу комплексів С-300 і Іскандер у білорусь в суміжні райони - значить готуються.

Поставте себе на місце Путіна - ви 20+ років "всєх переігруєтє", маєте такий арсенал ракетної зброї, але справи на фронті кепські - на переговори ніхто не йде - якщо НАТО розбомбило Бєлград і добилося свого, чому Путін не може зробити того самого з Києвом?

Я вам на 100% кажу, вони готуються завдати серйозних руйнувань Києву, щоб змусити Зеленсього піти на капітуляцію. Чому не завдають саме зараз? Бо ракети ще клепаються, гіперзвукові, льотчики тренуються, потрібен час, бо тільки масована атака справить враження, і завдасть потрібних руйнувань, що будуть аргументом до переговорів - або капітулюйте, або ми продовжимо.

Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 27 жов, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11732
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:20

  fler написав:
  Zebra написав:Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.


Відбудуємо.

Всё-таки история коварная штука, любит повторяться. Только ведь запретили наследие совка, и снова на те же грабли:
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."
Dobrofey
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 24.04.09
Подякував: 151 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.

Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:30

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.

Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...

Тоді чекаємо вже скоро масованого обстрілу з білорусі.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11732
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1743 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:31

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.

Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...

Думаєте білоруси теж бажають вмирати за путєна?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6799
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2526252725282529>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105785
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (700)
27.10.2022 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.