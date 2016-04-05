Додано: Чет 27 жов, 2022 12:15

Hotab написав: Zebra написав: На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят. На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети. Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети.

Гіперзвукові ракети, Іскандери, С-300 не перехоплюються. Якщо тренуються на МіГ-31 кожен день, значит будуть бити саме ними, якщо стягнули купу комплексів С-300 і Іскандер у білорусь в суміжні райони - значить готуються.Поставте себе на місце Путіна - ви 20+ років "всєх переігруєтє", маєте такий арсенал ракетної зброї, але справи на фронті кепські - на переговори ніхто не йде - якщо НАТО розбомбило Бєлград і добилося свого, чому Путін не може зробити того самого з Києвом?Я вам на 100% кажу, вони готуються завдати серйозних руйнувань Києву, щоб змусити Зеленсього піти на капітуляцію. Чому не завдають саме зараз? Бо ракети ще клепаються, гіперзвукові, льотчики тренуються, потрібен час, бо тільки масована атака справить враження, і завдасть потрібних руйнувань, що будуть аргументом до переговорів - або капітулюйте, або ми продовжимо.Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.