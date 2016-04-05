|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:43
Zebra написав:
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8186
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1898 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:44
otg написав:
Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
там многие и хотели бы остаться в стороне но стукачи сразу донесут кто не целовал портрет вождя, дальше обыски, найдут наркоту или визитку яроша. Потом неси 1,5 млн прокурору на откуп
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14778
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:53
vitaliian написав: otg написав:
Некоторые надеяться на просветление россиян, но их пропаганда на столько сильна что перевешивает все.
там многие и хотели бы остаться в стороне но стукачи сразу донесут кто не целовал портрет вождя, дальше обыски, найдут наркоту или визитку яроша. Потом неси 1,5 млн прокурору на откуп
"Некоторых" мало, очень мало. Осн масса зомбирована до умопомрачения. Им показываешь разрушенные города, а они говорят это все Америка виновата. Если б не Америка мы все целовались бы в засос
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:58
roberto dark написав:
Какими силами интересно это будет осуществляеться? Как по мне, то наооборот шансов причинить значительный ущерб Киеву именно бомбежками уменьшается с каждым днём. Хотя разным истеричкам, паникёрам и жертвам "смертельного" ковида может казаться по другому.
Без паники конечно, но преуменьшать проблемы не стоит. То что они могут полностью разрушить энергоинфраструктуру опасность реальная. И ущерб суперсерьезный. К сожалению ракеты у них еще есть. Да и еще висит угроза поставок иранских.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3180
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:15
Hotab написав: Zebra написав:
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Я звичайно розумію, наприклад дівчата часто називають ракетні та артилерійські обстріли "бомбьожка", але ти не дівчина, тому мені незручно уточнювати, ти маєш на увазі саме бомбометання літаками? Якщо так , то це виключено. Київ буде прикриватись ппо до останньої наявної ракети.
Гіперзвукові ракети, Іскандери, С-300 не перехоплюються. Якщо тренуються на МіГ-31 кожен день, значит будуть бити саме ними, якщо стягнули купу комплексів С-300 і Іскандер у білорусь в суміжні райони - значить готуються.
Поставте себе на місце Путіна - ви 20+ років "всєх переігруєтє", маєте такий арсенал ракетної зброї, але справи на фронті кепські - на переговори ніхто не йде - якщо НАТО розбомбило Бєлград і добилося свого, чому Путін не може зробити того самого з Києвом?
Я вам на 100% кажу, вони готуються завдати серйозних руйнувань Києву, щоб змусити Зеленсього піти на капітуляцію. Чому не завдають саме зараз? Бо ракети ще клепаються, гіперзвукові, льотчики тренуються, потрібен час, бо тільки масована атака справить враження, і завдасть потрібних руйнувань, що будуть аргументом до переговорів - або капітулюйте, або ми продовжимо.
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Востаннє редагувалось Zebra
в Чет 27 жов, 2022 12:22, всього редагувалось 1 раз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11732
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:20
fler написав: Zebra написав:
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Відбудуємо.
Всё-таки история коварная штука, любит повторяться. Только ведь запретили наследие совка, и снова на те же грабли:"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."
-
Dobrofey
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 24.04.09
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:26
Zebra написав:
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 625
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:30
sashaqbl написав: Zebra написав:
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
Тоді чекаємо вже скоро масованого обстрілу з білорусі.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11732
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1743 раз.
- Подякували: 2565 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 27 жов, 2022 12:31
sashaqbl написав: Zebra написав:
Владі потрібно взяти яйця в кулак, та завдати ударів по цілям в білорусі на упередження з комплексів (Hi)MARS. По тому ж Мозирському НПЗ. Я досі не розумію, з Білорусі регулярно завдають якихось ударів, а Мозирський НПЗ досі працює. LOL LOL LOL. Куколди, у Києві просто Куколди.
Русня тільки того й чекає, щоб дожати луку щодо вступу у війну...
Думаєте білоруси теж бажають вмирати за путєна?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6799
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 1445 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|105785
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|469115
|
|
|1
|4091
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|