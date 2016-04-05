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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2526252725282529
Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:42

  Dobrofey написав:
  fler написав:
  Zebra написав:Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.


Відбудуємо.

Всё-таки история коварная штука, любит повторяться. Только ведь запретили наследие совка, и снова на те же грабли:
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."


Скрізь, де ступає рф, лише руйнування та смітники... Це повторюється протягом всього існування росії.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:53

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D


На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Спочатку має бути якась провокація, на кшталт Дугіної, ПП1/ПП2, Кримський міст... А потім "удар возмєздія" по центрам прийняття рішень Кінжалами.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 жов, 2022 12:55

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает. :D


На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.

Хорошо что есть зебра на ветке. Кто бы ещё панику нагонял?

Лучшє пєрєбздєть чєм нєдобздєть
flyman
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