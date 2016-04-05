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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:42
Dobrofey написав: fler написав: Zebra написав:
Якщо будуть бої за Херсон - пів-міста рознесуть.
Відбудуємо.
Всё-таки история коварная штука, любит повторяться. Только ведь запретили наследие совка, и снова на те же грабли:"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим..."
Скрізь, де ступає рф, лише руйнування та смітники... Це повторюється протягом всього існування росії.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:53
Zebra написав: vitaliian написав:
Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает.
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Спочатку має бути якась провокація, на кшталт Дугіної, ПП1/ПП2, Кримський міст... А потім "удар возмєздія" по центрам прийняття рішень Кінжалами.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 12:55
vitaliian написав: Zebra написав: vitaliian написав:
Другие вражеские источники пишут что РФ готовит новый поход на Киев с территории РБ. Ссылок не даю. Может ипсо, мне Шойгу всех подробностей не докладывает.
На Киев не поход готовится, а бомбежка, жестокая и разрушительная. Только глупцы, коих большинство этого не видят.
Хорошо что есть зебра на ветке. Кто бы ещё панику нагонял?
Лучшє пєрєбздєть чєм нєдобздєть
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